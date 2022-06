UMG : une nouvelle initiative destinée aux marques

Universal Music Group & Brands (UMGB), la division de partenariats d'Universal Music Group, a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle initiative devant permettre de rapprocher ses marques clientes de ses artistes.



L'offre, baptisée 'UMusic Media Network', vise à mettre en contact les marques et partenaires du label musical avec les médias exclusifs composant sa plateforme et ses artistes les plus influents.



UMG, qui revendique un cumul de plus de 4.000 milliards de minutes visionnés sur YouTube, compte des artistes de premier plan tels que BTS, Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish ou Justin Bieber au sein de son catalogue.



Rien qu'aux Etats-Unis, ce sont plus de 150 millions de visiteurs uniques qui consultent chaque mois ses contenus sur PC, smartphone ou tablettes.



