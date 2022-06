Universal Music Group : vif rebond, un broker en soutien

L'action Universal Music Group s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse d'Amsterdam dans le sillage de commentaires de Bank of America, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur.



Le titre UMG s'adjuge plus de 2,8%, après avoir décroché de 9% hier.



Dans une note diffusée aujourd'hui, BofA attribue la dégringolade de la veille à une étude de Kantar affirmant que les abonnements aux services d'écoute de musique en ligne ont tendance à se tasser.



L'enquête indique notamment qu'un million de comptes payants aux plateformes de streaming audio ont été annulés au Royaume-Uni au premier trimestre, alors que les consommateurs essaient de préserver leur pouvoir d'achat.



Pour l'intermédiaire, ce rapport est contredit par d'autres sources d'informations jugées plus crédibles.



'Nous sommes en désaccord avec ces conclusions et nous considérons par conséquent l'accès de faiblesse du titre comme une opportunité d'achat particulièrement séduisante', souligne-t-il dans sa note.



Bank of America maintient en conséquence sa recommandation d'achat sur Universal Music Group, assortie d'un objectif de cours de 31 euros.



