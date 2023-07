Universal PropTech Inc. est une société basée au Canada, qui sélectionne, intègre, déploie et entretient des technologies PropTech visant à fournir des solutions et des services de construction centrés sur le client. La société opère par le biais de sa filiale, VCI Controls Inc. (VCI), un fournisseur et intégrateur de solutions et de services de construction saine PropTech. VCI est engagée dans l'acquisition et le déploiement de la technologie du bâtiment intelligent, y compris l'intégration de tous les systèmes du bâtiment en utilisant les technologies et les normes de communication. L'offre de services de VCI est axée sur la fourniture de solutions en matière de commandes numériques, de services mécaniques, de surveillance du rendement et de solutions d'efficacité énergétique. Les solutions de contrôle des bâtiments de VCI sont également utilisées dans les installations du gouvernement fédéral. La société offre également des solutions et des services holistiques fondés sur des preuves aux promoteurs, aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments au Canada.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage