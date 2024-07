Universal Security Instruments, Inc. conçoit et commercialise une variété de produits de sûreté et de sécurité comprenant principalement des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des produits connexes. La société vend ses produits dans des magasins de détail et les commercialise également auprès du secteur de la distribution électrique par l'intermédiaire de sa filiale, USI Electric, Inc. (USI Electric). Le secteur de la distribution électrique comprend les distributeurs d'électricité et d'éclairage, ainsi que les entreprises de maisons préfabriquées. La société commercialise une gamme de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone résidentiels sous les marques UNIVERSAL et USI Electric. La gamme d'alarmes de sécurité de la société comprend des unités alimentées par des piles remplaçables, des piles scellées de dix ans ou des appareils de 120 volts avec batterie de secours. Ses produits à piles remplaçables contiennent différents types de piles avec différentes durées de vie et certains incluent des silencieux d'alarme. L'entreprise commercialise également des carillons de porte, des produits de ventilation, des disjoncteurs de fuite à la terre et d'autres appareils électriques.

Secteur Communications et réseautage