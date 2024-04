Universal Stainless & Alloy Products, Inc. fabrique et commercialise des produits semi-finis et finis en acier spécial, notamment de l'acier inoxydable, des alliages de nickel, de l'acier à outils et d'autres aciers alliés de qualité supérieure. Son processus de fabrication comprend la fusion, la refonte, le traitement thermique, le laminage à chaud et à froid, le forgeage, l'usinage et l'étirage à froid d'aciers spéciaux semi-finis et finis. Elle produit une variété de nuances d'aciers spéciaux en utilisant plusieurs procédés de fabrication, notamment la fusion par induction sous vide (VIM), la refonte à l'arc sous vide (VAR), la refonte sous laitier électrolytique (ESR) et la décarburation à l'argon et à l'oxygène (AOD). Ses produits sont vendus à des centres de service, des forgeurs, des rouleurs et des fabricants d'équipements d'origine (OEM). Ses clients transforment ses produits pour les utiliser dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, la production d'énergie, le pétrole et le gaz, l'équipement lourd et l'industrie en général. L'entreprise propose également des services de conversion des matériaux fournis par les clients.

Secteur Acier