Universal Starch-Chem Allied Limited développe, fabrique et distribue de la poudre d'amidon de maïs, de la dextrine blanche, de l'amidon prégélatinisé, de l'amidon modifié, du glucose liquide, du sirop de dextrose, du dextrose monohydraté, du dextrose anhydre, du germe de maïs, du glouton de maïs et de l'enveloppe de maïs. Ses produits comprennent la poudre d'amidon de maïs - IP (super qualité), la poudre d'amidon de maïs - IP (qualité spéciale), la poudre d'amidon de maïs - (pure), la poudre d'amidon de maïs - (meilleure qualité), Unigel - 160, 270 & 500, le GLUCOSE LIQUIDE - IG & SO2 - free, Utexlose, les dextrines blanches, le dextrose monohydraté, le dextrose anhydre IP-r, Sirop de dextrose, sirop de maïs à haute teneur en maltose, caramel (tous types de marque BIS), tourteau de germe de maïs, gluten de maïs (60 %, 50 % et 40 %), huile de maïs raffinée-CORNELLO, Pepsize-200 (amidon oxydé), Unicats 25/45 (amidon cationique), Unifilm -10 (amidon estérifié) et Unistar- 65 (amidon amphotère). Son usine est située à Rawal Industrial Estate, Dada Nagar, Dondaicha, Dhule District, Maharashtra.

Secteur Transformation des aliments