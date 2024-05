Universal Technical Institute, Inc. est un fournisseur de solutions de main-d'œuvre dans les domaines du transport, des métiers spécialisés et des programmes de formation en soins de santé. Ses segments comprennent Universal Technical Institute (UTI) et Concorde Career Colleges (Concorde). Le segment UTI exploite 16 campus situés dans neuf États et propose une gamme de programmes de formation technique diplômante et non diplômante dans le domaine des transports et des métiers spécialisés sous des marques telles que Universal Technical Institute, Motorcycle Mechanics Institute et Marine Mechanics Institute, NASCAR Technical Institute et MIAT College of Technology. UTI propose également des programmes de formation avancée spécifiques aux fabricants, y compris des cours facultatifs payés par les étudiants, sur ses campus et des formations parrainées par les fabricants ou les concessionnaires sur certains campus et dans des centres de formation dédiés. Le segment Concorde exploite 17 campus situés dans huit États et en ligne, offrant des programmes diplômants, non diplômants et de formation continue dans les domaines de la santé alliée, des soins dentaires, des soins infirmiers, des soins aux patients et du diagnostic.

Secteur Enseignement professionnel et commercial