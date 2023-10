Univest Financial Corporation est la société de portefeuille bancaire de Univest Bank and Trust Co. (la Banque). La Banque est une banque à charte d'État qui propose des services bancaires nationaux. Elle opère à travers trois segments : Banque, Gestion de patrimoine et Assurance. Le secteur bancaire fournit des services financiers aux particuliers, aux entreprises, aux municipalités et aux organisations à but non lucratif. Ces services comprennent une gamme de services bancaires, tels que l'acceptation de dépôts, le montage et le service de prêts, les services bancaires hypothécaires, d'autres services bancaires généraux et le financement de location d'équipement. Le segment Gestion de patrimoine propose des services de conseil en placement, de planification financière, de fiducie et de courtage, qui s'adressent à une clientèle de familles et de particuliers, de régimes de retraite municipaux, de régimes de retraite, de fiducies et de tutelles. Le segment Assurance comprend une agence de courtage d'assurance proposant des assurances commerciales de biens et de risques divers, des solutions d'avantages sociaux, des lignes d'assurance personnelle et des conseils en ressources humaines.

Secteur Banques