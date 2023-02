Le bénéfice de Heavitree grimpe en flèche ; l'actif net de Riverstone augmente

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

UniVision Engineering Ltd - Fournisseur de CCTV basé à Hong Kong - Déclare qu'une pétition de mise en liquidation par Synnex Technology International HK Ltd a été rejetée par la Haute Cour de Hong Kong le 13 février. En décembre, la société a également déclaré avoir reçu une pétition de liquidation déposée par un fournisseur d'équipement Synnex Technology International HK Ltd, pour le contrat avec MTR Corpor Ltd devant la Haute Cour de Hong Kong. Synnex prétend qu'Univision lui doit environ 1,4 million de livres sterling.

----------

Windward Ltd - société d'intelligence prédictive maritime basée à Liverpool, Angleterre - Lance une nouvelle capacité d'estimation de l'heure d'arrivée basée sur l'IA pour fournir aux clients et partenaires des informations supplémentaires sur les retards de la chaîne d'approvisionnement. "La nouvelle itération de visibilité basée sur l'IA est exploitable, et Reasons for Delay est la prochaine étape de Windward pour fournir aux parties prenantes les outils permettant d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts lorsqu'il s'agit de leurs opérations d'expédition", déclare Ami Daniel, directeur général.

----------

San Leon Energy PLC - production, développement et exploration de pétrole et de gaz au Nigeria - Déclare que sa société émettrice Decklar Petroleum Ltd a reçu le paiement de la vente de pétrole brut du champ pétrolifère d'Oza au Nigeria, en vertu de son contrat avec Edo Refinery & Petrochemicals Co Ltd. Détient une participation de 11% dans Decklar. Déclare que le transport par camion du pétrole brut s'est poursuivi du champ Oza à l'ERPC. Ajoute qu'une livraison supplémentaire de 5 000 barils de pétrole brut à l'ERPC a été effectuée la semaine dernière. Il ajoute que Decklar est "à un stade avancé" de l'exécution d'un nouvel accord de vente et d'achat de 150 000 barils de pétrole brut avec ERPC.

----------

JPMorgan Global Growth & Income PLC - Entreprise d'investissement - Termine le réalignement de son portefeuille d'actions C. Déclare que les actions C seront converties en actions ordinaires sur la base de la VNI pour la VNI, suite à l'achèvement du réalignement du portefeuille.

----------

Various Eateries PLC - Chaîne londonienne de restaurants, clubhouses et hôtels tels que Coppa Club - Confirme que sa filiale à 100 % Various Eateries Trading Ltd a conclu un accord pour réémettre sa deuxième obligation à forte décote avec Friends Provident International Ltd. Indique que la nouvelle obligation à forte décote a un montant de souscription de 10 millions de livres sterling et une valeur nominale de 10,8 millions de livres sterling. Il ajoute que l'obligation est décrochée sur les affaires et les actifs de la société.

----------

Heavitree Brewery PLC - société de pubs en location et en location-vente basée à Exeter, Devon - Déclare que le bénéfice avant impôt de l'exercice clos le 31 octobre a doublé pour atteindre 2,3 millions GBP, contre 1,1 million GBP un an plus tôt. Le chiffre d'affaires augmente de 58 %, passant de 4,6 millions de GBP à 7,3 millions de GBP. Attribue ce résultat à une "performance satisfaisante" au second semestre, après une "performance régulière" signalée au semestre. Rétablit un dividende final au taux de 3,5 p par action. Déclare que son programme de vente d'actifs non essentiels pour réduire le niveau d'emprunt se poursuivra et que d'autres sites seront envisagés lorsqu'ils seront disponibles.

----------

Riverstone Credit Opportunities Income PLC - investisseur en crédit pour les infrastructures énergétiques et la transition énergétique - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre s'élève à 108,45 cents US, soit une hausse de 6,4 % par rapport aux 101,92 cents à la même date l'année précédente. Le rendement total de la valeur liquidative s'élève à 14,5 %, contre 8,2 % pour la moyenne du groupe de référence AIC Dette - Prêts directs. Rapporte que le bénéfice par action s'est élevé à 14,08 cents par action, soit un triplement par rapport aux 4,86 cents par action. Déclare que ce résultat est dû aux niveaux élevés de revenus de son portefeuille entièrement investi. Déclare un dividende de 2,0 cents par action pour son quatrième trimestre.

----------

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les marges des Caraïbes et de l'Atlantique - Prévoit de faire progresser rapidement son actif Uruguay 2023. S'attend à terminer son engagement de travail pour la période d'exploration initiale de 4 ans au début du deuxième trimestre de 2023 en Uruguay. Envisage son option pour étendre ses activités à Trinité-et-Tobago, y compris les nouvelles demandes de licence, les fusions et acquisitions, et les programmes conjoints avec les opérateurs voisins. Décroche une extension de la durée initiale d'exploration du contrat de partage de production Weg Naar Zee au Suriname. Poursuit ses discussions avec le gouvernement des Bahamas pour l'extension de ses licences dans une troisième période d'exploration de trois ans. Le solde de trésorerie au début de l'année 2023 s'élève à environ 2,7 millions USD, selon la société.

----------

Live Co Group PLC - Société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée à Surrey, en Angleterre - Déclare que son directeur financier, John Millar, a quitté la société, pour des "raisons personnelles" et qu'il ne sera pas nommé au poste de directeur. Ajoute qu'il continuera à aider le groupe à temps partiel. "Nous remercions John pour tout son travail et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir", commente le président David Ciclitira.

----------

Creo Medical Group PLC - société de dispositifs médicaux - lève 28,5 millions de GBP par le biais d'un placement et d'une souscription de 142,5 millions d'actions ordinaires à un prix d'émission de 20 pence. Cenkos et Numis ont agi en tant que teneurs de livres conjoints. L'admission des actions devrait avoir lieu le 9 mars à GMT0800. Elle prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour maintenir l'élan de l'entreprise et lui fournir un moyen d'atteindre le seuil de rentabilité du flux de trésorerie.

----------

Benchmark Holdings PLC - Société de génétique, de santé et de nutrition aquacoles basée à Sheffield, Angleterre - Déclare que 55% de ses actionnaires, lors de son assemblée générale annuelle de jeudi, ont voté contre la résolution 15 pour la non application des droits de préemption. Déclare que 56% de ses actionnaires ont voté contre la résolution 16 pour la suppression supplémentaire des droits de préemption, concernant les acquisitions et les investissements en capital spécifiés. Confirme qu'elle consultera et continuera à s'engager avec les actionnaires concernés pour comprendre et discuter de leurs préoccupations concernant ces résolutions.

----------

Maven Income & Growth VCT 3 PLC et Maven Income & Growth VCT 4 - fonds de capital-risque - Utilisera la facilité de surallocation dans le cadre de la collecte de fonds, car l'objectif initial de 5 millions de livres sterling est "proche". Plus tôt en février, le duo a déclaré que la facilité de surallocation valait 5 millions GBP.

----------

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.