Les résultats tardifs d'UniVision Engineering montrent un passage à la perte

UniVision Engineering Ltd - Fournisseur de systèmes de télévision en circuit fermé basé à Hong Kong - annonce des résultats définitifs tardifs pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Le chiffre d'affaires a chuté de 64% à 3,9 millions de livres sterling, contre 10,9 millions de livres sterling l'année précédente, principalement en raison de l'expiration de plusieurs contrats de maintenance et du retard de plusieurs livraisons de projets. La perte avant impôts s'élève à 10,3 millions de livres sterling, contre un bénéfice avant impôts de 563 000 livres sterling l'année précédente. La société envisage et négocie un certain nombre de mesures de financement afin d'améliorer ses liquidités et sa situation financière. Après avoir examiné les projections de flux de trésorerie préparées par la direction, la société estime qu'elle dispose d'un fonds de roulement suffisant pour financer ses activités et faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. Poursuite des négociations avec MTR Corp au sujet de la résiliation de son contrat en raison d'une prétendue rupture de contrat que l'entreprise conteste. Explique que la résiliation du contrat représenterait une perte importante de revenus et de bénéfices futurs pour l'entreprise. Toutefois, l'entreprise affirme qu'elle serait en mesure de redéployer les ressources de ce contrat vers d'autres projets afin d'atténuer cette réduction. Demande des réunions avec MTR Corp pour discuter des montants impayés et quantifier les travaux non facturés.

Cours actuel de l'action : Suspendu à 0,225 pence

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

