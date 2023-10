UniVision Engineering Limited est une société holding d'investissement. La société et ses filiales sont engagées dans la fourniture, la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et de surveillance, ainsi que dans la vente de produits liés aux systèmes de sécurité. Elle fabrique une gamme d'équipements CCTV qu'elle distribue sur les marchés locaux et étrangers. Ses produits comprennent des commutateurs/contrôleurs de matrice vidéo, des caméras couleur avec récepteur/pilote sur site, des unités quadruples et des multiplexeurs, des amplificateurs de distribution vidéo, des commutateurs vidéo séquentiels, des boîtiers pour caméras intérieures, des émetteurs/récepteurs à fibre optique, des systèmes d'enregistrement vidéo numérique, des systèmes de surveillance de réseau numérique et des logiciels de systèmes de surveillance et de contrôle de sécurité numérique. Elle fournit des solutions pour la fourniture et l'installation de systèmes CCTV à Hong Kong, en Chine et à Macao. Son usine de fabrication est située en République populaire de Chine et elle dispose d'équipes de maintenance, de formation et de services de projet.

Secteur Technologie