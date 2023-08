UNO Minda Limited est un fournisseur mondial de solutions et de systèmes automobiles destinés aux fabricants d'équipements d'origine (OEM). L'entreprise fabrique en Inde des systèmes de commutation, des systèmes d'éclairage, des systèmes acoustiques, des systèmes de sièges et des jantes en alliage. Elle fabrique et fournit environ 30 catégories de composants automobiles à des équipementiers indiens et internationaux basés en Inde, en Asie (sans l'Inde), en Amérique du Sud et du Nord et en Europe. La société possède 71 usines de fabrication en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Espagne, au Maroc, au Mexique, en Colombie, en Allemagne, des centres de conception à Taïwan, au Japon et en Espagne, des bureaux de vente en Amérique du Nord, en Europe et dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Ses filiales comprennent Minda Kasei Aluminum Wheel Private Limited, Harita Fehrer Ltd, Minda Kyoraku Ltd, Clarton Horn et Minda Germany Gmbh.