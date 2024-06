Uno Minda Limited est un fabricant et fournisseur mondial de solutions et de systèmes automobiles exclusifs, basé en Inde, qui s'adresse aux fabricants d'équipements d'origine de niveau 1. Les divisions de produits de la société comprennent les interrupteurs, les capteurs, les contrôleurs, l'éclairage, l'acoustique, les jantes en alliage, les sièges, le marché des pièces de rechange, le moulage et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). Elle s'adresse à des segments de véhicules tels que les véhicules à quatre roues, à deux roues, à trois roues, les véhicules commerciaux et les véhicules tout-terrain. Initia est le studio central de conception de la mobilité de l'entreprise, qui met l'accent sur la conception centrée sur l'utilisateur et la faisabilité. La société offre une gamme de services, qui comprennent la conception de transport, comme la conception de véhicules, la conception de composants et la conception d'accessoires ; la sculpture numérique, comme la modélisation CAS, la modélisation paramétrique et la visualisation numérique ; la conception UI/UX, comme la stratégie UX, la recherche UX et la conception de l'éco-système numérique ; la stratégie de conception, comme la stratégie de produit, l'expérience et les ateliers stratégiques, et le prototypage, comme la modélisation douce, la modélisation dure et le prototypage numérique.