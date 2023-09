Unum Group est un fournisseur de prestations et de services sur le lieu de travail. La société propose des prestations de protection financière aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ses produits comprennent l'invalidité, la vie, les accidents, les maladies graves, les soins dentaires et l'optique, ainsi que d'autres services connexes. Elle commercialise ses produits principalement sur le lieu de travail. La société se divise en trois segments : Unum US, Unum International et Colonial Life. Le secteur Unum US comprend l'assurance invalidité de groupe, l'assurance vie de groupe et l'assurance décès et mutilation accidentels, ainsi que les lignes d'affaires complémentaires et volontaires. Le secteur Unum International comprend ses activités au Royaume-Uni et en Pologne. Les produits de ce segment sont vendus principalement par l'intermédiaire du personnel de vente sur le terrain et de courtiers et consultants indépendants. Le secteur Colonial Life comprend les produits d'assurance accident, maladie et invalidité, les produits d'assurance vie et les produits d'assurance contre le cancer et les maladies graves. Les produits de ce secteur sont émis principalement par Colonial Life & Accident Insurance Company.

Secteur Assurance vie et santé