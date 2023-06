UP Global Sourcing annonce des résultats conformes aux prévisions

UP Global Sourcing Holdings PLC - propriétaire de marques d'articles ménagers, dont Salter et Beldray, basé à Manchester - déclare que les résultats restent conformes aux attentes actuelles du marché pour l'exercice se terminant le 31 juillet, qui s'élèvent à 165,3 millions de livres sterling pour le chiffre d'affaires et à 20,1 millions de livres sterling pour le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à 154,2 millions de livres sterling et l'Ebitda ajusté à 18,8 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 126,00 pence, en hausse de 1,6 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 6,3

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.