UP Global Sourcing Holdings plc est un propriétaire britannique de marques d'articles ménagers, dont Salter et Beldray. La société gère, conçoit et développe une gamme de marques de biens de consommation de masse axés sur la maison. Elle est spécialisée dans cinq catégories de produits : le petit électroménager, les articles ménagers, la blanchisserie, l'audio et le chauffage et la climatisation. Ses autres marques sont Progress (ustensiles de cuisine et de pâtisserie), Kleeneze (produits d'entretien du linge et des sols), Petra (petits appareils ménagers) et Intempo (produits audio). Ses produits sont vendus à un large éventail de grands détaillants multicanaux nationaux et internationaux, ainsi qu'à de plus petites chaînes nationales de vente au détail, comprenant des détaillants discount, des supermarchés, des détaillants généraux et des détaillants en ligne. Sa marque Salter comprend des produits de cuisine, d'entretien des sols, des produits électriques SDA et des produits de gestion des déchets. Sa marque Beldray comprend des produits de blanchisserie, de salle de bain, d'électricité et de chauffage. La société vend à plus de 300 détaillants dans plus de 40 pays.