UP Global chute alors que ses revenus augmentent

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

----------

SMALL-CAP - GAGNANTS

----------

Norcros PLC, hausse de 4,0% à 219,00 pence, fourchette sur 12 mois 165,00p - 297,00p. Le fournisseur de produits de salle de bains et de cuisine annonce le décès de Gary Kennedy, président et directeur non exécutif. Le directeur indépendant principal David McKeith continuera à assumer le rôle de président par intérim.

----------

Palace Capital PLC, hausse de 2,5% à 208,00 pence, fourchette sur 12 mois 195,00p - 297,00p. L'investisseur immobilier axé sur les villes universitaires et les centres-villes vend une propriété industrielle à Plymouth, en Angleterre, pour 3,2 millions GBP dans le cadre d'une transaction hors marché. Il déclare que ce montant est "légèrement supérieur" à sa valeur comptable au 30 septembre, et inférieur de 2,6 % à la valeur comptable au 31 mars. Le produit de la vente a été utilisé pour réduire la dette brute et la dette nette de la société, qui s'élèvent maintenant à 74,3 millions GBP et 62,2 millions GBP, respectivement.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

UP Global Sourcing Holdings PLC, en baisse de 7,9% à 153,41 pence, fourchette sur 12 mois 90,00p - 163,50p. S'attend à une performance pour l'ensemble de l'année conforme aux attentes actuelles du marché, qu'elle ne précise pas. Au cours du semestre clos le 31 janvier, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,0 % pour atteindre 87,6 millions de GBP, contre 85,7 millions de GBP l'année précédente. Explique que les canaux en ligne ont été le principal moteur de cette croissance, soutenue par la normalisation continue des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il ajoute que la prudence des clients en ce qui concerne les commandes à terme est en train de diminuer au Royaume-Uni, avec un retour à des modèles plus normaux de passation de commandes. Le directeur général, Simon Showman, déclare : "Pour l'avenir, nous pensons que la faiblesse actuelle des prix des transports maritimes mondiaux, ainsi que la reprise partielle de la livre sterling, apporteront un soulagement supplémentaire dans le contexte inflationniste actuel." UP Global possède un certain nombre de marques d'articles ménagers, dont Salter et Beldray. UP est l'abréviation de Ultimate Products.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.