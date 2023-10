UPAY, Inc. est une société de développement de logiciels. La société fournit un système logiciel de création de prêts basé sur le cloud qui est conforme à toutes les législations applicables et permet à ses clients d'accorder des prêts, de vendre des produits, de payer des factures ou de payer des abonnements mensuels à terme, le tout au sein de son système logiciel. Sa plateforme logicielle intègre des fournisseurs de services tiers, tels que des passerelles de paiement enregistrées, des agences d'évaluation du crédit, des services d'envoi de SMS bidirectionnels, des assurances de protection du crédit et des plateformes décisionnelles. Ses produits comprennent Loan Origination System, Theme Studio Business Online, Credit Inquiries et Credit Protection and Life Insurance. Le Loan Origination System fournit l'Automated Credit Provider Administration System (ACPAS), un logiciel que les clients louent sur une base mensuelle pour gérer leurs activités, leurs clients et leurs processus. Theme Studio Business Online fournit aux clients des sites web personnalisés avec le système ACPAS. Elle opère par l'intermédiaire de sa filiale Rent Pay (Pty) Ltd.