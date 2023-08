Upbound Group, Inc. est un fournisseur de location avec option d'achat qui exerce ses activités aux États-Unis, à Porto Rico et au Mexique. La société a quatre segments. Le segment Acima propose généralement des transactions de location avec option d'achat aux consommateurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir un financement auprès du détaillant traditionnel. Le segment Rent-A-Center Business comprend les magasins de location avec option d'achat appartenant à la société aux États-Unis et à Porto Rico. Le segment exploite environ 1 851 magasins appartenant à la société aux États-Unis et à Porto Rico, le segment consiste en des magasins de location avec option d'achat appartenant à la société au Mexique qui louent des biens durables aux clients sur la base d'une location avec option d'achat. Le secteur exploite environ 126 magasins au Mexique. Les magasins de son segment de franchisage utilisent les noms commerciaux, les marques de service, les marques de commerce et les logos de Rent-A-Center, ColorTyme ou RimTyme. Le segment franchise environ 447 magasins dans 31 États sous les noms de marque Rent-A-Center (392 magasins), ColorTyme (18 magasins) et RimTyme (37 magasins).

Secteur Détaillants autres spécialités