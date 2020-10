Upergy : Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 0 20/10/2020 | 09:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 Rapport financier semestriel 2020 (non audité) Champagne au Mont d'Or, le 16 Septembre 2020 RAPPORT DE GESTION 1.1. Principaux éléments du compte de résultat consolidé (1er janvier - 30 juin) En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires 20,54 22,43 -8,4% Marge Brute 41,4% 43,2% Résultat d'exploitation -0,65 0,06 Marge d'exploitation -3,2% 0,3% Résultat financier -0,10 -0,06 Résultat courant -0,76 0,00 Résultat exceptionnel -0,08 -0,06 Résultat net -0,91 -0,01 Résultat net -0,91 -0,01 consolidé 1.2. Analyse de l'activité au 30 juin 2020 Le chiffre d'affaires publié 2020 est en baisse de (-8.4%) par rapport aux 6 premiers mois 2019. La baisse de chiffre d'affaire s'explique essentiellement par l'impact défavorable du contexte COVID occasionné par la fermeture physique des magasins et le ralentissement significatif de l'activité B to B. L'activité WEB progresse fortement (+33%) par rapport à fin juin 2019 mais elle ne compense que partiellement la baisse générale des ventes. 1.3. Commentaires sur les résultats Sur la période, le taux de marge brute (41.4%) diminue de 1.8 points par rapport à la même période de l'année dernière (43.2%). Les autres achats et charges externes ont diminué de 29 K€ et s'élèvent à 3 922 K€ M€ contre 3 951 K€ au 30/06/2019. Les salaires et charges sociales baissent sensiblement de -441 K€ pour se situer à 4 570 K€. Les dotations aux amortissements et provisions sont quasi stables à 247 K€. Les impôts et taxes sont en hausse de 54 K€ pour s'établir à 462 K€. Le résultat d'exploitation est en baisse et s'établit à -653 K€ contre + 60 K€ au titre de la même période de l'exercice précédent. Le résultat financier s'élève à -103 K€ contre -56 k€ au 30 juin 2019. L'impôt s'élève à 71 K€ contre -43 K€ (produit) au 30 juin 2019. Le résultat net consolidé est négatif de -909 K€ contre -10 K€ au 30 juin 2019. Ces résultats négatifs sont très nettement liés à la baisse des ventes, engendrée par la crise sanitaire du COVID-19. 2 1.4. Structure financière Les capitaux propres s'élèvent à 9.742 M€ contre 10.819 M€ au 31 décembre 2019. L'endettement net ressort à 5.6 M€ contre 4.6 M€. Le ratio d'endettement net sur fonds propres s'établit à 0.58 contre 0.43 au 31 décembre 2019. 1.5. Faits marquants sur le semestre La crise sanitaire du COVID-19 a pénalisé la croissance dynamique de l'activité du début d'année. La fermeture physique des magasins et le ralentissement de l'activité B To B ont entrainé la diminution des ventes et de la marge. 1.6. Objectifs 2020 Dans la continuité des lignes d'objectifs dégagées dans le plan stratégique, le contexte de crise sanitaire de 2020 conduit à rappeler les objectifs majeurs ci-dessous : Continuer à garder l'efficience opérationnelle et centrer l'ensemble des forces vives du Groupe sur le développement commercial et la productivité.

Maintenir la baisse des couts de structure (gains de productivité, frais de fonctionnement) dans ce contexte de reprise.

Se renforcer toujours à l'international et notamment sur l'activité B to B. L'objectif à terme est de couvrir les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal.

Pays-Bas, la Pologne et le Portugal. Conduire le chantier important sur les sujets liés à la RSE avec pour objectif d'être leader dans notre secteur d'activité et parmi les leaders dans les entreprises de notre taille. 3 ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 30/06/2020 NON AUDITES 4 SOMMAIRE ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES ............................................................................................................................ 4 AU 30/06/2020 NON AUDITES................................................................................................................................... 4 1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30/06/2020 ..................................................................................... 6 1.1 Bilan consolidé ...................................................................................................................................... 6 1.2 Compte de résultat consolidé en € ................................................................................................... 7 1.3 Tableau de flux de trésorerie consolidé en € ................................................................................... 8 1.4 Tableau des soldes intermédiaires de gestion en €........................................................................ 9 2. PRINCIPES COMPTABLES ET NOTES ANNEXES........................................................................................... 10 2.1 Périmètre de consolidation................................................................................................................ 10 2.2 Faits marquants .................................................................................................................................. 11 2.3 Dividendes ........................................................................................................................................... 11 2.4 Actions propres ................................................................................................................................... 11 2.5 Principes Comptables et méthodes d'évaluation........................................................................... 11 2.6 Permanence des méthodes .............................................................................................................. 11 2.7 Ecarts d'acquisition............................................................................................................................. 11 2.8 Ecarts de conversion.......................................................................................................................... 12 2.9 Immobilisations incorporelles............................................................................................................ 12 2.10 Immobilisations corporelles............................................................................................................... 12 2.11 Immobilisations financières ............................................................................................................... 13 2.12 Stocks ................................................................................................................................................... 13 2.13 Clients et autres Créances ................................................................................................................ 13 2.14 Disponibilités et valeurs mobilières de placement......................................................................... 13 2.15 Imposition différée .............................................................................................................................. 13 2.16 Engagement en matière de retraite ................................................................................................. 13 3. PRINCIPAUX POSTES DU BILAN....................................................................................................................... 15 3.1 Immobilisations incorporelles............................................................................................................ 15 3.2 Immobilisations corporelles............................................................................................................... 16 3.3 Immobilisations financières ............................................................................................................... 17 3.4 Participation mise en équivalence ................................................................................................... 17 3.5 Actifs circulants ................................................................................................................................... 17 3.6 Provisions............................................................................................................................................. 18 3.7 Variation des capitaux propres consolidés ..................................................................................... 18 3.8 Emprunts et dettes financières ......................................................................................................... 19 3.9 Autres dettes et comptes de régularisation .................................................................................... 19 4. PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT ..................................................................................... 20 4.1 Chiffre d'affaires .................................................................................................................................. 20 4.2 Ventilation des effectifs et charges de personnel.......................................................................... 20 4.3 Dotations aux amortissements et aux provisions .......................................................................... 21 4.4 Résultat d'exploitation ........................................................................................................................ 21 4.5 Résultat financier ................................................................................................................................ 21 4.6 Résultat exceptionnel......................................................................................................................... 22 4.7 Impôts sur les sociétés ...................................................................................................................... 22 4.8 Evénements postérieur à la clôture ................................................................................................. 22 4.9 Engagements hors bilan.................................................................................................................... 22 4.10 Transactions entre les parties liées ................................................................................................. 23 5 1.Etats financiers consolidés au 30/06/2020 1.1 Bilan consolidé Actif en EUR Réf. Note 30/06/2020 31/12/2019 Ecart d'acquisition 2.7 3 377 636 3 517 660 Immobilisations incorporelles 2.9 - 3.1 1 118 869 1 101 871 Immobilisations corporelles 2.10 -3.2 1 348 303 1 493 148 Immobilisations financières 2.11 - 3.3 236 161 170 796 Participations par mise en équivalence 3.4 0 0 Actif immobilisé 2 703 333 2 765 815 Stocks et en-cours 2.12 - 3.5 - 9 296 994 8 871 341 3.6 Avances et acomptes versés Créances clients et comptes rattachés 2.13 - 3.5 - 5 843 797 5 859 601 3.6 Actifs d'impôts différés 2.15- 3.5 561 665 562 026 Autres créances et comptes de 2.13 - 3.5 1 205 570 1 480 288 régularisation Disponibilités 2.14 5 244 155 6 010 510 Actif circulant 22 152 181 22 783 766 Total Actif 28 233 150 29 067 241 Passif Réf. Note 30/06/2020 31/12/2019 Capital social ou individuel 2 886 040 2 886 040 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 921 475 7 921 475 Ecart de conversion -668 650 -516 228 Réserves 512 719 924 927 Acomptes sur dividendes 0 0 Résultat Groupe -908 607 -396 937 Capitaux propres - Part du groupe 3.7 9 742 977 10 819 277 Intérêts minoritaires Provisions pour risques et charges 2.16 - 3.6 140 656 140 656 Emprunts et dettes financières 3.8 10 856 164 10 617 082 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 613 803 4 547 048 Dettes fiscales et sociales 3.9 2 155 455 2 229 346 Autres dettes et comptes de régularisation 3.9 724 095 713 832 Dettes 18 349 517 18 107 308 Total Passif 28 233 150 29 067 241 6 1.2 Compte de résultat consolidé en € En EUR Réf. Note 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 6 mois 6 mois 12 mois Chiffre d'affaires 4.1 20 541 268 22 425 815 44 237 034 Autres produits d'exploitation 245 723 166 511 352 064 Achats et variations de stocks 12 044 242 12 736 501 25 405 526 Autres achats et charges externes 3 922 924 3 951 258 7 747 606 Impôts et taxes 462 387 408 936 927 833 Charges de personnel 4.2 4 570 017 5 011 802 9 592 601 Dotations aux amortissements des immobilisations 4.3 246 574 257 008 533 191 Dotations aux provisions 4.3 138 904 138 382 545 970 Autres charges d'exploitation 55 705 28 039 18 479 Charges d'exploitation 21 440 753 22 531 926 44 771 206 Résultat d'exploitation 4.4 -653 762 60 400 -182 108 Produits financiers 91 323 51 221 100 849 Charges financières 194 438 107 292 103 406 Résultat financier 4.5 -103 115 -56 071 -2 557 Résultat courant avant impôt -756 877 4 329 -184 664 Produits exceptionnels 972 29 239 37 201 Charges exceptionnelles 81 805 85 210 147 512 Résultat exceptionnel 4.6 -80 833 -55 971 -110 311 Participation des salariés 0 0 0 Impôt sur le résultat 4.7 70 899 -43 049 99 619 Résultat des sociétés intégrées -908 609 -8 593 -394 594 Résultat des sociétés mises en équivalence 3.4 -2 343 -2 343 Dotations aux amortissements des écarts 2.7 0 0 d'acquisitions Résultat d'ensemble consolidé -908 609 -10 936 -396 937 Résultat groupe -908 609 -10 936 -396 937 7 1.3 Tableau de flux de trésorerie consolidé en € En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Résultat net consolidé -908 609 -10 936 -396 937 Résultat des sociétés mise en équivalence 2 343 2 343 Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 246 573 246 175 555 621 Plus ou moins-values de cession 13 687 32 014 Impôts différés -227 342 -249 214 Autres Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées -662 036 23 927 -56 173 Variation du BFR 36 380 -2 465 500 -516 146 Flux net de trésorerie généré par l'activité -625 656 -2 441 573 -572 319 Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et -148 011 -329 130 -532 269 incorporelles Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 33 949 Variation des immobilisations financières -67 917 16 313 16 313 Variation des actions propres -18 235 28 554 -213 618 Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales -361 535 -2 311 798 -2 322 099 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -595 698 -2 562 112 -3 051 673 Variation retenues de garantie liées au factor 0 0 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 4 500 000 1 900 000 3 300 000 Augmentation de capital 0 0 Remboursements d'emprunts, variation de dettes financières et d'intérêts -490 392 -291 727 -810 483 Dividendes versés -11 153 -11 179 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 4 009 608 1 597 120 2 478 338 Incidence des variations de taux de change -173 729 24 291 102 966 Variations de trésorerie 2 614 525 -3 382 274 -1 042 689 Trésorerie d'ouverture 290 152 1 332 841 1 332 841 Trésorerie de clôture 2 904 677 -2 049 433 290 152 8 1.4 Tableau des soldes intermédiaires de gestion en € En EUR 30/06/2020 En % du 30/06/2019 En % du 31/12/2019 En % du CA CA CA CHIFFRE D'AFFAIRES 20 541 268 100% 22 425 815 100% 44 237 034 100% Consommations 12 044 242 58,6% 12 736 502 56,8% 25 405 526 57,4% MARGE BRUTE 8 497 026 41,4% 9 689 313 43,2% 18 831 508 42,6% + Autres produits d'exploitation 48 357 0,2% 62 743 0,3% 168 079 0,4% - Autres achats et charges externes 3 978 629 19,4% 3 979 297 17,7% 7 766 085 17,6% VALEUR AJOUTEE 4 566 754 22,2% 5 772 759 25,7% 11 233 502 25,4% - Impôts et taxes 462 387 2,3% 408 936 1,8% 927 833 2,1% - Salaires, traitements, charges 4 570 017 22,2% 5 011 802 22,3% 9 592 601 21,7% + Subventions 0,0% 0 0,0% 0 0,0% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBITDA) -465 650 -2,3% 352 021 1,6% 713 068 1,6% - Dotations aux amortissements et provisions 385 478 1,9% 395 390 1,8% 1 079 161 2,4% + Reprises sur amortissements et provisions 197 366 1,0% 103 768 0,5% 183 985 0,4% RESULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) -653 762 -3,2% 60 399 0,3% -182 108 -0,4% +/- Charges et produits financiers -103 115 -0,5% -56 070 -0,3% -2 557 0,0% RESULTAT COURANT -756 877 -3,7% 4 329 0,0% -184 664 -0,4% +/- Résultat exceptionnel -80 833 -0,4% -55 971 -0,2% -110 311 -0,2% - Participation des salariés 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - Impôts sur les sociétés -70 899 -0,3% -185 277 -0,8% -348 680 -0,8% +/- Impôts différés 0,0% 228 326 1,0% 249 061 0,6% RESULTAT NET -908 609 -4,4% -8 593 0,0% -394 594 -0,9% +/- Résultat des sociétés mises en équivalence 0,0% -2 343 0,0% -2 343 0,0% +/- Dotations et reprises sur écarts d'acquisition 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 2.Principes comptables et notes annexes 2.1 Périmètre de consolidation Au 30 juin 2020, le périmètre de consolidation se présente comme suit : SOCIETE NATIONALITE RCS % d'intérêts Méthode d'intégration UPERGY 11C, rue des Aulnes Française LYON 409 101 706 100 Globale 69542 CHAMPAGNE AU MONT D'OR UPERGY LIMITED Unit 5, Focus Park Anglaise 2045875 England and Wales 100 Globale B90 4QU SOLIHULL UPERGY IBERIA SL Pol. Ind. Cami Ral Espagnole B 65279432 100 Globale Carrer Miquel Servet, 9 08850 Gavà VDI ITALIA Bicocca, Via Libero Temolo 4 Italienne CF 08252380962 100 Globale Milano, 20126 UPERGY GmbH Worringer Straße 30 Allemande HRB 70266 100 Globale 50676 Köln UPERGY LIMITED Unit 4405, 44 th Floor, COSCO Tower 183, Queen's Road Central Hongkongaise 1029137 100 Globale HONG KONG UPERGY SARL 1, rue du bois Tunisienne B 24159072010 100 Globale ZI Ksar Hicher - La Manouba TUNIS VDI TUNISIE HSD 1, rue du bois Tunisienne B 24215412011 100 Globale ZI Ksar Hicher - La Manouba TUNIS SI UPERGY 1, rue du bois Tunisienne B 26212702015 100 Globale ZI Ksar Hicher - La Manouba TUNIS HAWK-WOODS Ltd Briscall House, Wotton Road, Kingsnorth Industrial Estate Anglaise 2640939 England and Wales 100 Globale Ashford TN23 6LN ENERSTONE SAS 1130 rue de la Piscine Française GRENOBLE 789 316 163 20,31 Mise en équivalence 38402 ST MARTIN D'HERES UPERGY Limited UK a acquis 100% du capital la société anglaise HAWK-WOODS depuis le 1er février 2019. Cette société est consolidée depuis le 1er janvier 2019. Toutes les filiales contrôlées par le groupe sont consolidées par intégration globale, à l'exception de : la société POWERPACKS UK, de nationalité anglaises, filiale à 100% d'UPERGY LIMITED UK, non consolidée (plus d'activité depuis 2004) ;

la société ENERSTONE, dans laquelle UPERGY SA a pris une participation de 20,31% en avril 2016, cette société est consolidée par mise équivalence. La méthode de consolidation par intégration globale consiste à : intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;

éliminer les soldes réciproques dans les comptes de bilan ainsi que les montants résultant d'opérations entre les sociétés du groupe et affectant le compte de résultat ;

répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires ». Toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées sur la base de leurs comptes arrêtés au 30 juin 2020, sur une durée de 6 mois. 10 A l'exception d'Enerstone, et toutes les filiales de la société UPERGY étant détenues à 100%, les états financiers consolidés ne font apparaître aucun autre intérêt minoritaire à la clôture des comptes annuels au 30/06/2020. 2.2 Faits marquants La crise sanitaire du COVID-19 a entrainé la fermeture physique des magasins et le ralentissement de l'activité B To B. La société a combiné les dispositifs de chômage partiel et de télétravail pour poursuivre son activité. 2.3 Dividendes Sur le premier semestre 2020, on ne note aucune distribution de dividendes. 2.4 Actions propres Depuis le 07 juin 2010, les titres UPERGY ont rejoint le groupe de cotation E2 (société ayant fait une offre au public) d'Euronext Growth. Dans le cadre du contrat de liquidité mis en place pour assurer la régularité de cotation du titre, souscrit auprès de la société de Bourse Gilbert Dupont, UPERGY a mis à la disposition de ce prestataire de services d'investissement 50 000 € et 13 387 titres, afin de lui permettre d'exercer son activité. Dans le cadre du contrat de rachat d'actions également mis en place auprès du même prestataire de services, UPERGY lui a fait apport de 866 872 € pour financer ce programme. 31/12/2019 Mouvements 2020 30/06/2020 Achats Ventes Annulation Contrat de Nombre de titres 8 081 20 142 15 866 12 357 liquidité Montant 42 693 102 371 84 136 60 928 Contrat de Nombre de titres 57 560 57 560 rachat Montant 315 919 315 919 Nombre de 65 641 20 142 15 866 0 69 917 Total titres Montant 358 612 102 371 84 136 0 376 847 2.5 Principes Comptables et méthodes d'évaluation Les principes d'élaboration des comptes consolidés sont conformes à l'arrêté du 22 juin 1999 homologuant le règlement CRC 99-02, au règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et au règlement ANC n° 2014-03. UPERGY étant cotée sur le marché régulé Euronext Growth, le groupe n'a pas d'obligation d'établir des comptes consolidés sous le référentiel IFRS ; le référentiel français a été retenu par UPERGY. 2.6 Permanence des méthodes Aucune modification des méthodes comptables n'est intervenue au cours de l'exercice. 2.7 Ecarts d'acquisition Lors de la première consolidation d'une filiale, l'écart de première consolidation (différence entre le coût d'acquisition et la quote-part correspondante des capitaux propres retraités de la société) est affecté aux différents postes appropriés du bilan. Le solde non affecté constitue l'écart d'acquisition. La société 1000 et une Piles acquise en 1999 a fait l'objet de fusion absorption par UPERGY en 2000. Le traité de fusion portant sur cette opération a fait ressortir la valorisation de fonds de commerce ; les retraitements de consolidation ont affecté ce montant aux écarts d'acquisition. 11 Les différentes acquisitions ont fait ressortir les écarts suivants : • - ALL BATTERIES: 1 808 264 € • - VDI CHINA: 2 831 € • - MICROBATT: 173 370 € • - HAWK-WOODS: 1 982 215 € En 2016, suite au nouveau règlement ANC sur les actifs incorporels (règlement 2015-06 du 23 novembre 2015), des reclassements ont été opérés entre les lignes écarts d'acquisition et amortissements cumulés des écarts d'acquisition et les lignes actifs incorporels et amortissements cumulés des actifs incorporels. Valeurs brutes, en Ouverture Augmentations Diminutions Clôture EUR Ecarts d'acquisition 1 443 647 1 933 989 3 377 636 Aucune perte de valeur n'a été identifiée sur les écarts d'acquisition au 30/06/2020. 2.8 Ecarts de conversion Les comptes des filiales anglaises, tunisiennes et chinoises ont été convertis selon la méthode du cours de clôture : les postes de bilan sont convertis en euros au taux de clôture à l'exception du capital et des réserves maintenus au coût historique ;

les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l'exercice ;

les écarts de conversion résultant de la variation des taux de change sur le bilan et le compte de résultat sont comptabilisés dans les capitaux propres consolidés sous la rubrique « écarts de conversion ». Les taux de conversion utilisés sont les suivants : Taux Taux moyen Taux de Taux de Devises moyen S1 clôture au clôture au 2019 2020 30/06/2020 31/12/2019 GBP 0,8773 0,8759 0,9124 0,8508 TND 3,1667 3,2635 3,2086 3,1758 HKD 8,5629 8,7692 8,6768 8,7473 CNY 7,7742 7,7237 7,9219 7,8205 L'écart de conversion qui apparaît au passif du bilan est la conséquence de l'utilisation de ces différents taux. 2.9 Immobilisations incorporelles Elles figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de leur durée de vie. Logiciels: Linéaire 5 ans Les logiciels métiers développés spécifiquement pour l'activité du groupe sont amortis sur 8 ans. 2.10 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de leur durée de vie prévue. Construction Linéaire 15 ans Matériels et installations techniques: Linéaire 3 à 10 ans Agencements: Linéaire 3 à 10 ans 12 Matériels de bureau et informatique: Linéaire 3 ans Matériel de transport : Linéaire 3 ans Mobilier: Linéaire 4 à 10 ans 2.11 Immobilisations financières Elles figurent au bilan pour leur valeur historique. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. 2.12 Stocks Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat a été retenu, sauf écart significatif. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation des stocks est constituée, égale à la différence entre la valeur de réalisation estimée et la valeur brute. 2.13 Clients et autres Créances Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 2.14 Disponibilités et valeurs mobilières de placement Le solde du poste disponibilités correspond aux soldes créditeurs en banque. 2.15 Imposition différée Certains retraitements apportés aux comptes sociaux, afin de les mettre en harmonie avec les principes de consolidation ainsi que certains reports d'imposition dans le temps, génèrent des différences temporaires entre le résultat fiscal et le résultat comptable retraité. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés dans les comptes consolidés. La méthode appliquée est celle du report variable qui tient compte pour le calcul des conditions d'imposition connues à la clôture de l'exercice. Le taux d'impôt différé utilisé au 30/06/2020 pour les engagements de retraite est de 25% et de 28% pour l'activation du déficit fiscal reportable d'UPERGY SA. Aucun retraitement n'a été appliqué aux comptes pour les sociétés de nationalité étrangère. 2.16 Engagement en matière de retraite Aucun engagement de retraite n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales prévues notamment par les conventions collectives applicables aux sociétés françaises. Les droits des salariés ont été évalués à partir des salaires, âge et ancienneté et en prenant en considération les coefficients de rotation du personnel au sein du groupe UPERGY. Depuis l'exercice 2014, la provision en matière d'engagement de retraite est calculée à partir des paramètres taux de turn over et taux d'augmentation salariale réels du groupe UPERGY, alors qu'elle était précédemment calculée à partir de paramètres standard français. Depuis 2015 ; la provision en matière d'engagement de retraite a été affinée afin de prendre en compte les droits acquis en fonction du nombre d'année de présence pour chaque salarié alors que précédemment le maximum légal était appliqué dans tous les cas. Depuis 2017, un taux de turnover nul a été retenu pour la tranche 64 à 67 ans et la table de mortalité INSEE a été mise à jour (version INSEE 12-14 au lieu de INSEE 09-11). 13 Depuis 2018, le calcul du taux de turnover a été revu afin de tenir compte dans les départs uniquement des démissions et non plus autres types de sorties (ruptures conventionnelles, licenciements, …). Les hypothèses retenues sont les suivantes: - taux d'actualisation: 1,6 % - taux de rotation du personnel: Turn over par tranche d'âge Cadres Non cadres 18 à 30 ans 0,0% 16.5% 31 à 40 ans 16.8% 12,3% 41 à 50 ans 15,6% 5.4% 51 à 63 ans 9,3% 14.8% 64 à 67 ans 0,0% 0,0% âge conventionnel de départ: 67 ans

droits acquis: cadres : 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence sans pouvoir dépasser 6 mois. non cadres 1/10 de mois par année de présence sans pouvoir dépasser un maximum de

3 mois, pour les salariés ayant 2 ans et plus de présence.

Aucune obligation légale n'existant dans les pays où sont implantées les filiales étrangères, aucun engagement de retraite n'a été évalué pour le personnel des sociétés domiciliées dans ces pays. 14 3.Principaux postes du bilan 3.1 Immobilisations incorporelles Valeurs brutes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Ecarts d'acquisition 6 655 931 -140 026 6 515 905 Concessions, brevets et droits similaires 433 664 0 0 0 -737 432 927 Fonds commercial 833 917 0 0 0 0 833 917 Autres immobilisations incorporelles 1 508 505 117 273 0 0 -3 369 1 622 409 Immobilisations Incorporelles brutes 2 776 086 117 273 0 0 -4 106 2 889 253 Amortissements et provisions, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Ecarts d'acquisition 3 138 271 3 138 271 Concessions, brevets et droits similaires 332 939 5 124 0 0 -737 337 326 Fonds commercial 299 668 0 0 0 0 299 668 Autres immobilisations incorporelles 1 041 608 97 572 0 0 -5 790 1 133 390 Amortissements et provisions 1 674 215 102 696 0 0 -6 527 1 770 384 Valeurs nettes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Ecarts d'acquisition 3 517 660 0 0 0 -140 026 3 377 634 Concessions, brevets et droits similaires 100 725 -5 124 0 0 0 95 601 Fonds commercial 534 249 0 0 0 0 534 249 Autres immobilisations incorporelles 466 897 19 701 0 0 2 421 489 019 Valeurs nettes 1 101 871 14 577 0 0 2 421 1 118 869 15 3.2 Immobilisations corporelles Valeurs brutes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Constructions 423 131 0 0 0 -28 567 394 564 Installations techniques, matériel, outillage 611 351 3 637 0 1 -13 506 601 483 Autres immobilisations corporelles 3 497 594 32 865 0 -1 -32 574 3 497 884 Immobilisations en cours 2 849 12 471 0 0 -2 877 12 443 Immobilisations Corporelles brutes 4 534 925 48 973 0 0 -77 524 4 506 374 Amortissements et provisions, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Constructions 28 209 0 0 0 -1 905 26 304 Installations techniques, matériel, outillage 450 472 15 072 0 2 -9 984 455 562 Autres immobilisations corporelles 2 563 097 128 805 0 -2 -15 695 2 676 205 Immobilisations en cours 0 0 0 0 0 0 Amortissements et provisions 3 041 778 143 877 0 0 -27 584 3 158 071 Valeurs nettes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Constructions 394 922 0 0 0 -26 662 368 260 Installations techniques, matériel, outillage 160 879 -11 435 0 -1 -3 522 145 921 Autres immobilisations corporelles 934 497 -95 940 0 1 -16 879 821 679 Immobilisations en cours 2 849 12 471 0 0 -2 877 12 443 Valeurs nettes 1 493 147 -94 904 0 0 -49 940 1 348 303 16 3.3 Immobilisations financières Valeurs brutes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Titres de participations 27 315 361 535 0 1 -363 981 24 870 Autres immobilisations financières 199 549 152 053 -84 136 -1 -106 267 359 Créances rattachées à des participations 26 095 0 0 0 0 26 095 Immobilisations Financières brutes 252 959 513 588 -84 136 0 -364 087 318 324 Amortissements et provisions, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Titres de participations 17 260 0 0 0 0 17 260 Autres immobilisations financières 38 808 0 0 0 0 38 808 Créances rattachées à des participations 26 095 0 0 0 0 26 095 Amortissements et provisions 82 163 0 0 0 0 82 163 Valeurs nettes, en EUR Ouverture Augmentations Diminutions Variations de Autres Clôture périmètre mouvements Titres de participations 10 055 361 535 0 1 -363 981 7 610 Autres immobilisations financières 160 741 152 053 -84 136 -1 -106 228 551 Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 0 0 Valeurs nettes 170 796 513 588 -84 136 0 -364 087 236 161 3.4 Participation mise en équivalence La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence s'élève à (0) k€ au 30/06/2020. Ainsi les participations mises en équivalence sont nulles au 30/06/2020. 3.5 Actifs circulants En EUR Valeur brute Provisions Reprises Autres mouvements Valeur nette Valeur nette 30/06/2020 (cumul dotations) (de la période) sur provision 30/06/2020 31/12/2019 Matières premières, approvisionnements 38 481 0 0 0 38 481 37 076 Marchandises 9 228 546 115 937 141 322 4 582 9 258 513 8 834 265 Sous-total Stocks et en-cours 9 267 027 115 937 141 322 4 582 9 296 994 8 871 341 Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0 0 0 Créances clients et comptes rattachés 5 808 368 22 967 56 043 2 353 5 843 797 5 859 601 Actifs d'impôts différés 562 026 0 0 -361 561 665 562 026 Autres créances 836 829 0 0 0 836 829 1 232 684 Comptes de régularisations 368 741 0 0 0 368 741 247 603 Sous-total Autres créances et comptes de régularisation 1 205 570 0 0 0 1 205 570 1 480 287 17 3.6 Provisions Variations Autres En EUR Ouverture Dotations Reprises de Clôture mouvements périmètre Provisions pour retraites 138 656 138 656 Provisions pour risques 2 000 0 0 0 0 2 000 Provisions sur titres non consolidés 17 260 0 0 0 0 17 260 Provisions sur autres immo. Financières 64 903 0 0 0 0 64 903 Provisions sur stocks 1 570 157 115 937 -141 322 0 -4 582 1 540 190 Provisions sur créances clients 227 565 22 967 -56 043 0 -2 354 192 135 Total 2 020 541 138 904 -197 365 0 -6 936 1 955 144 En EUR Reprises Dont Dont non utilisées utilisées Provisions pour retraites 0 0 Provisions pour risques 0 0 Provisions sur titres non consolidés 0 0 Provisions sur stocks 141 322 141 322 Provisions sur créances clients 56 043 56 043 Total 197 365 197 365 3.7 Variation des capitaux propres consolidés Primes de Ecarts de Total En EUR Capital Réserves Résultats Capitaux fusion conversion propres Capitaux propres 2018 2 886 040 7 921 475 1 749 007 -599 276 -636 759 11 320 487 Distributions de dividendes 0 Résultat N-1 -599 276 599 276 0 Résultat de l'exercice -396 937 -396 937 Variations des écarts de conversion -177 257 271 257 094 Variations liées aux actions propres 0 Entrée de périmètre 2 872 007 169 389 Autres variations -3 096 630 -136 746 -3 233 376 Capitaux propres 2019 2 886 040 7 921 475 924 931 -396 937 -516 234 10 819 275 Distributions de dividendes 1 597 -1 597 0 Résultat N-1 -396 937 396 937 0 Résultat de l'exercice -908 607 -908 607 Variations des écarts de conversion -149 760 -149 760 Variations liées aux actions propres 0 Autres variations -16 876 -1 059 -17 935 Capitaux propres 2020 2 886 040 7 921 475 512 715 -908 607 -668 650 9 742 973 18 3.8 Emprunts et dettes financières Ventilation par type, en EUR 30/06/2020 31/12/2019 Emprunts auprès des établissements de crédit 8 210 123 4 197 977 Concours bancaires courants 2 339 479 5 720 358 Intérêts courus non échus 2 395 2 721 Participations des salariés 106 129 108 344 Dépôts reçus 0 0 Autres 198 036 587 682 Total 10 856 162 10 617 082 Ventilation par échéance, en EUR 30/06/2020 31/12/2019 Emprunts et dettes à moins d'un an 3 653 222 6 973 613 Emprunts et dettes de 1 à 5 ans 2 356 502 3 293 469 Emprunts et dettes à plus de 5 ans 4 846 438 350 000 Total 10 856 162 10 617 082 Sur le premier semestre 2020, la société a souscrit à des emprunts-PGE (Prêts garantis par l'Etat) pour un montant de 4 500 K€ 3.9 Autres dettes et comptes de régularisation En EUR 30/06/2020 31/12/2019 Dettes fiscales 309 086 1 730 399 Dettes sociales 1 846 369 498 947 Autres dettes 724 095 707 105 Comptes de régularisations 0 0 Total 2 879 550 2 936 451 19 4.Principaux postes du compte de résultat 4.1 Chiffre d'affaires Ventilation par zone géographique, en EUR 30/06/2020 % 30/06/2019 % 31/12/2019 % France 12 377 836 60,3% 13 328 365 59,4% 25 732 495 58,2% Hors France & export 8 163 432 39,7% 9 097 450 40,6% 18 504 539 41,8% Chiffre d'affaires total 20 541 268 100,0% 22 425 815 100,0% 44 237 034 100,0% Ventilation par nature, en EUR 30/06/2020 % 30/06/2018 % 31/12/2019 % Marchandises 20 390 629 99,3% 21 989 403 98,1% 43 431 157 98,2% Services 150 639 0,7% 436 412 1,9% 805 877 1,8% Chiffre d'affaires total 20 541 268 100,0% 22 425 815 100,0% 44 237 034 100,0% 4.2 Ventilation des effectifs et charges de personnel En nombre de salariés 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Employés 198 217 207 Techniciens / AM 63 21 48 Cadres 49 43 47 Total hors Hawk-Woods 310 281 302 Employés Hawk-Woods 20 N/A Techniciens Hawk-Woods N/A N/A Cadres Hawk-Woods 2 N/A Total avec Hawk-Woods 310 303 302 En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Rémunérations du personnel 3 451 262 3 771 414 7 311 816 Charges sociales 1 118 755 1 240 388 2 280 785 Total 4 570 017 5 011 802 9 592 601 20 4.3 Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises, en EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Provisions sur créances clients 56 043 13 294 32 611 Provisions sur stocks 141 322 90 474 151 374 Provisions pour autres charges 5 129 Total 197 365 103 768 189 114 Dotations en EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Amortissements 246 574 257 008 533 191 Provisions sur créances clients 22 967 12 658 31 015 Provisions sur stocks 115 937 120 169 487 395 Provisions pour autres charges 0 5 555 27 560 Total 385 478 395 390 1 079 161 4.4 Résultat d'exploitation En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Total des produits d'exploitation 20 786 991 22 592 326 44 589 098 Total des charges d'exploitation 21 440 753 44 771 206 22 531 927 Résultat d'exploitation -653 762 60 399 -182 108 4.5 Résultat financier En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Gains de change 16 207 176 384 99 017 Dividendes reçus des sociétés intégrées 1 970 206 Autres produits de participation 0 1 626 Revenus des autres créances et VMP 184 0 Autres produits financiers 127 1 600 0 Reprise sur provisions 74 989 -128 916 0 Total des produits financiers 91 323 51 222 100 849 Dotations provisions sur titres 0 0 Dotations provisions sur risques et charges fin 40 028 -148 733 0 Intérêt compte courant groupe 17 599 -25 973 0 Intérêts et charges financières 19 796 46 167 88 063 Pertes de change 117 015 235 831 14 869 Autres charges financières 474 Total des charges financières 194 438 107 292 103 406 Résultat financier -103 115 -56 070 -2 557 21 4.6 Résultat exceptionnel En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Produits exceptionnels sur opération de gestion 440 2 232 17 887 Autres produits exceptionnels 532 5 565 1 989 Produits de cession des éléments d'actifs 16 313 1 914 Reprises sur provisions et transferts de charges 0 5 326 Produits sur cessions d'actions propres 0 10 085 Reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles 5 129 0 Total des produits exceptionnels 972 29 239 37 201 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 77 305 46 516 100 125 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 4 500 30 000 32 014 Dotations aux provisions 0 0 Charges sur cession d'actions propres 8 694 15 373 Total des charges exceptionnelles 81 805 85 210 147 512 Résultat exceptionnel -80 833 -55 971 -110 311 4.7 Impôts sur les sociétés • Décomposition de la charge d'impôt • Preuve d'impôt En EUR 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Charge d'impôt courante 70 899 185 277 348 680 Charge d'impôt différée -228 326 -249 061 Total 70 899 -43 049 99 619 En EUR 30/06/2020 31/12/2019 Résultat avant IS -837 708 -294 975 IS théorique -234 562 -82 593 Ecart de taux d'imposition -70 996 -139 002 Différences permanentes et temporaires 24 082 10 840 Crédit d'impôt, régularisation d'impôts différés et autres impôts 352 375 317 400 Autres différences -7 026 IS comptabilisé 70 899 99 619 4.8 Evénements postérieur à la clôture Néant 4.9 Engagements hors bilan Suite aux cessions des sociétés GM EQUIPEMENT et PRORISK au 31 janvier 2017, une garantie de passif et d'actif a été signée en faveur du repreneur en matière fiscales et sociales suivant les délais de prescription applicables légalement. 22 4.10 Transactions entre les parties liées Sociétés concernées: UPERGY et SCI CORBAS 2. Dirigeant en commun: Monsieur Christian DUTEL administrateur UPERGY et gérant associé de la SCI CORBAS 2 Nature de la transaction: bail commercial qui porte sur un immeuble à usage industriel. Charge de location comptabilisée au titre de l'exercice: 179 095,19 € HT. Solde fournisseur SCI CORBAS 2 au 30/06/2020: 0 €. 23 La Sté Upergy a publié ce contenu, le 20 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 octobre 2020 07:48:05 UTC. Document originalhttp://www.upergy-test.com/documents/finance/informations-reglementees/rapports-semestriels/2020_rapport_semestriel_UPERGY.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/22A3E944BBF25CB9B505AA4CEAFDC7AD18D30470

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur UPERGY 09:45 UPERGY : Rapport Financier Semestriel 30/06/2020 PU 13/10 La tech se rebiffe 13/10 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Unibail, Inventiva, Nestlé, Disney, Johnson & Jo.. 12/10 UPERGY : Facturation du 3ème trimestre 2020 ► cliquez-ici pour lire le com.. PU 23/09 UPERGY : Résultats semestriels 2020 PU 22/09 UPERGY : Résultats 1er semestre CO 06/07 UPERGY : Facturation du 2ème trimestre 2020 ► cliquez-ici pour lire le com.. PU 06/07 UPERGY : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 03/07 UPERGY : Bilan annuel du contrat de liquidité contacté avec la société de Bourse.. PU 17/04 UPERGY : Réunion Assemblée générale mixte CO Recommandations des analystes sur UPERGY 13/10 La tech se rebiffe 15/04 Les marchés optent pour la fuite en avant 2019 BOURSE DE PARIS : Impeachment et routine Washington-Pékin au petit-déjeuner