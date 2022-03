Upergy : Résultats 2021

Communiqué de presse

Le 21 mars 2022, 18h00

Très forte progression des résultats en 2021

Le Conseil d'Administration d'UPERGY qui s'est tenu le 18 mars 2022 a arrêté les comptes 2021.

Résultats consolidés (1er janvier-31 décembre)

en millions d'euros 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 44,5 42,1 44,2 EBITDA* 3,5 0,7 0,7 Résultat d'exploitation 3,1 0,2 (0,2) Résultat financier 0,1 (0,6) (0,0) Résultat courant 3,2 (0,4) (0,2) Résultat exceptionnel (0,2) (0,0) (0,1) Résultat net consolidé 2,5 (0,8) (0,4)

*EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

UPERGY publie des résultats 2021 en forte hausse par rapport à 2020, mais également par rapport à l'exercice 2019 avant la crise sanitaire. Le Groupe recueille ainsi les fruits de son plan stratégique qui a permis un recentrage sur les activités les plus rentables tout en optimisant l'organisation opérationnelle.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle s'est déroulée dans un contexte économique encore perturbé en 2021 par la persistance de la crise sanitaire et par les tensions inflationnistes et les pénuries de composants apparues au second semestre. Ces dernières impactent mécaniquement le taux de disponibilité des produits et l'activité.

Résultats annuels 2021

Le chiffre d'affaires 2021 ressort à 44,5 M€, en croissance de +5,6% par rapport à 2020 et légèrement supérieur à celui réalisé en 2019. Ce rebond s'est appuyé sur la bonne dynamique du pôle BtoB (85% de l'activité), qui enregistre une progression de +15% sur l'année, sous l'effet d'une reprise des commandes dans la plupart des secteurs ciblés par le Groupe. Le pôle BtoC (15% de l'activité) est, quant à lui, en recul significatif de -26%. Cette évolution est due à la réduction stratégique de l'offre et à la fermeture de 3 magasins non rentables en France et en Espagne.

Le marge brute confirme sa bonne orientation déjà visible au premier semestre et ressort à 46,5%, soit une hausse de plus de 3 points par rapport à 2020. Cette amélioration provient d'un mix produits plus rémunérateur et de la capacité du Groupe à répercuter en grande partie l'inflation sur les approvisionnements (fret et matières premières) sur les prix de vente.

En parallèle les charges opérationnelles ont été très bien contenues, confirmant le succès de la transformation du Groupe et des actions d'allègement des coûts. L'EBITDA ressort ainsi nettement positif à 3,5 M€ (+2,8 M€) soit 7,9% du chiffre d'affaires, malgré le ralentissement de l'activité qui a pesé sur la marge au second semestre.

1