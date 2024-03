Communiqué de presse

Le 26 mars 2024, 18h00

Résultats annuels 2023

La finalisation des procédures d'audit sur les états financiers consolidés étant en cours, les résultats présentés sont provisoires. Les comptes annuels seront arrêtés prochainement par un Conseil d'administration. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Résultats consolidés provisoires (1er janvier-31 décembre)

en millions d'euros 2023 2022 Chiffre d'affaires 44,5 43,9 EBITDA* 1,6 1,9 Résultat d'exploitation 1,3 1,2 Résultat financier -0,5 0,2 Résultat courant 0,8 1,4 Résultat exceptionnel -0,1 0,4 Résultat net consolidé 0,6 1,4

*EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Le chiffre d'affaires 2023 ressort à 44,5 M€ soit une croissance de +1,4% (+2,07% à taux de change constant). L'effet prix, lié aux hausses de tarifs passées durant l'exercice, a plus que compensé la baisse des volumes dans une conjoncture économique moins favorable.

L'activité BtoB (89% de l'activité) confirme sa dynamique avec une croissance de +4% sur l'exercice. La montée en puissance de nouveaux contrats de ventes de batteries pour la maintenance dans les secteurs de la santé et des transports a permis de minimiser l'impact de la baisse momentanée des ventes de la filiale britannique Hawk-Woods, pénalisée par des mouvements sociaux dans l'industrie cinématographique.

L'activité BtoC (11% de l'activité) est toujours en retrait sensible sur l'exercice (-12%) dans un contexte peu porteur et une offre réduite aux produits les plus rentables.

La marge brute 2023 a été impactée par l'écoulement de stocks constitués à des prix de revient élevés en 2022 en raison du contexte inflationniste et par un mix moins favorable avec la moindre contribution de Hawk-Woods. Elle ressort à 42,4%, en retrait de 2,4 points par rapport à 2022, en ayant toutefois amorcé un début de redressement au 2nd semestre à 43,3% contre 41,5% au 1er semestre.

La très bonne maîtrise des autres charges opérationnelles, illustrée notamment par la baisse des autres charges externes, atténue cet impact sur l'EBITDA, qui ressort à 1,6 M€.

Après comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions moins importantes qu'en 2022, le résultat d'exploitation s'élève à 1,3 M€, en hausse de 0,1 M€ par rapport à 2022.

Le résultat financier est en net recul à -0,5 M€ (vs +0,2 M€ en 2022) en raison de la baisse des produits financiers (écarts de change) et d'un léger impact lié à la hausse des taux. En l'absence de résultat exceptionnel significatif, le résultat net après impôts ressort à 0,6 M€, soit une marge nette de 1,4%.

Bonne génération de trésorerie et accélération du désendettement

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres, renforcés par le résultat net 2023, progressent à 14,5 M€.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont nettement positifs à hauteur de 2,8 M€, constitués de 1,3 M€ de capacité d'autofinancement et de 1,5 M€ d'amélioration du Besoin en Fonds de

Roulement, liée notamment à la réduction des stocks.

Les flux liés aux investissements nets sont faibles à 0,5 M€ en 2023, en diminution de 0,3 M€ par rapport à 2022.

Le free cash-flow est ainsi nettement positif à 2,3 M€, dont 1,7 M€ a été dédié au remboursement d'emprunts bancaires.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible ressort à 2,8 M€ et l'endettement financier net diminue à 4,4 M€ (vs 6,7 M€ au 31 décembre 2022). Il ne représente plus que 30% des capitaux propres.

Perspectives 2024

Le Groupe vise en 2024 une poursuite de sa croissance et une progression de sa rentabilité avec notamment la remontée attendue du taux de marge brute.

Prochain communiqué : Facturations du premier trimestre 2024, le 9 avril 2024 après bourse

UPERGY confirme son éligibilité au PEA-PME 2024-2025.

À propos d'UPERGY

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

UPERGY fédère les marques :

Contacts

UPERGY Actus David Buffelard - Président Directeur Général Guillaume Le Floch - Relations analystes/investisseurs Tél : +33 (0)4 72 52 49 00 Tél : +33 (0)1 53 67 36 70glefloch@actus.fr finances@upergy.com Marie-Claude Triquet - Relations presse Tél : +33 (0)6 84 83 21 82 -mctriquet@actus.fr

UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM - code ISIN n°FR0010337865