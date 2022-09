Upergy : Résultats semestriels 2022

La marge brute a été impactée sur ce semestre par les effets inflationnistes qui n'ont pu être totalement répercutés sur les prix de vente. Elle ressort à 43,9% en recul de 3,7 points. En parallèle, les autres charges opérationnelles ont été bien contenues et sont restées quasiment stables entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022.

Le Groupe réalise au 30 juin 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 M€ en recul de 1,2 M€ par rapport à la même période de l'exercice 2021. L'activité BtoB (87% de l'activité) a fait preuve d'une très bonne résilience avec une activité quasi stable malgré les perturbations conjoncturelles. L'activité BtoC (13% de l'activité) est en repli en raison de la réduction du nombre de points de vente physiques et d'une offre sur internet stratégiquement plus réduite.

Le premier semestre 2022 s'est déroulé dans un climat économique plus difficile en raison notamment des tensions inflationnistes et des pénuries ponctuelles apparues sur certains approvisionnements. Ces éléments ont pesé sur l'activité et la rentabilité qui reste cependant nettement bénéficiaire.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 0,2 M€ constitués de 1,2 M€ de capacité d'autofinancement et de -1,0 M€ de variation de BFR. Le Groupe conserve un niveau élevé de stocks de 10,3 M€ pour éviter les ruptures de disponibilités des produits. Les investissements sont restés faibles sur la période à 0,6 M€.

Au 30 juin 2022, la situation financière du Groupe est saine avec une trésorerie disponible de 2,7 M€. L'endettement financier net reste sous contrôle à 5,3 M€ (vs 5,4 M€ au 30 juin 2021).

Perspectives

Dans une conjoncture économique toujours pesante, UPERGY reste actif commercialement pour saisir toutes les opportunités sur ses marchés et générer un niveau d'activité solide sur l'ensemble de l'exercice 2022 proche de celui de l'année précédente.

Le Groupe a remonté au début du semestre ses prix de vente afin de répercuter la hausse des coûts d'approvisionnements et améliorer la marge brute au second semestre. UPERGY continuera également d'assurer une gestion très rigoureuse de ses charges et vise ainsi à délivrer une rentabilité opérationnelle au second semestre plus élevée qu'au premier semestre.

Prochain communiqué : Facturations du 3ème trimestre 2022, le 10 octobre 2022 après bourse

À propos d'UPERGY

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

UPERGY fédère les marques:

Contacts UPERGY

UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM - code ISIN n°FR0010337865

