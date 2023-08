Grove, Inc. développe, produit, commercialise et vend des matières premières, des produits en marque blanche et des produits de consommation finale contenant un extrait de chanvre industriel, le cannabidiol (CBD). La société mène principalement ses activités commerciales par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive : Steam Distribution, LLC, One Hit Wonder, Inc, Havz, LLC, faisant affaire sous le nom de Steam Wholesale, One Hit Wonder Holdings, LLC, SWCH LLC, Trunano Labs, Inc, Infusionz, LLC et Cresco Management, LLC. Ses segments comprennent les produits et les salons professionnels. Les ventes de produits de la société sont organisées en trois canaux de distribution : Les produits de la marque Grove, Inc., la fabrication de produits destinés à être vendus sous les marques des clients et les produits en marque blanche qui sont vendus sous les marques des clients. La société, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales à 100 %, produit principalement des salons professionnels interentreprises liés au CBD aux États-Unis. Elle vend à de nombreux marchés de consommation, notamment la botanique, les soins de beauté et les soins pour animaux de compagnie.

Secteur Internet