Upexi, Inc. est un propriétaire de marques à multiples facettes dans les domaines de la santé, du bien-être, des animaux de compagnie, de la beauté et d'autres marchés en croissance. La société se concentre sur les marques directes au consommateur et les marques Amazon. La société utilise sa propre technologie de publicité programmatique SaaS (Software-as-a-Service) pour réduire le coût par acquisition et accumuler des données sur les consommateurs afin d'augmenter les ventes croisées entre son portefeuille de marques en pleine expansion. Le segment des produits de marque se concentre sur le développement, la croissance et la distribution des produits de marque détenus par la société. Son segment Recommerce se concentre sur l'achat et la vente de produits neufs et d'occasion par l'intermédiaire de canaux tels qu'Amazon et les distributeurs en gros. Les marques de la société comprennent VitaMedica, Tytan Tiles et d'autres. VitaMedica propose des produits nutraceutiques et cosméceutiques conçus par des cliniciens. Le modèle de vente de VitaMedica comprend la distribution en gros par l'intermédiaire de chirurgiens et de spas médicaux et la vente directe aux consommateurs par l'intermédiaire du commerce électronique et des places de marché.

Secteur Internet