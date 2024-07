Upland Resources Limited est une société pétrolière et gazière en amont basée à Jersey. La société se concentre principalement sur le développement d'opportunités au Sarawak, en Malaisie. Les actifs de la société comprennent Sarawak SK334, North Sea Inner Moray Firth et Hardstoft. Son bloc SK334, d'une superficie d'environ 6 685 kilomètres carrés (km), est situé dans la région nord du Sarawak onshore, en Malaisie. Son bloc North Sea Inner Moray Firth est situé en mer du Nord et comprend un prospect Dunrobin, qui consiste en un grand bloc de failles tournantes, couvrant jusqu'à environ 45 kilomètres carrés (km2). La société détient une participation de 25 % dans Hardstoft (bloc SK46c). Ce terrain est situé dans la province pétrolière des East Midlands.