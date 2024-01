Upland Resources Limited est une société pétrolière et gazière en amont basée à Jersey. La société est engagée dans l'exploration de propriétés pétrolières et gazières au Royaume-Uni, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, Upland Resources (UK Onshore) Limited et Upland (Saouaf) Limited, est engagée dans l'exploration et le développement pétroliers. Les actifs de la société comprennent Sarawak SK334, North Sea Inner Moray Firth, Hardstoft et Saouaf. Son bloc SK334, d'une superficie d'environ 6 685 kilomètres carrés (km), est situé dans la région nord de l'Onshore Sarawak, en Malaisie. Son bloc North Sea Inner Moray Firth couvre une superficie d'environ 45 kilomètres carrés (km2). Cette zone est située dans la province pétrolière des East Midlands. La licence Saouaf couvre une superficie d'environ 4 004 km2. La licence P2478 est située au large de l'Inner Moray Firth et se compose d'un bloc partiel et de trois blocs complets, couvrant une superficie d'environ 758,6 km2.