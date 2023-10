Upland Resources Limited est une société pétrolière et gazière basée à Jersey, qui s'emploie à constituer un portefeuille d'actifs en amont. Elle opère dans un seul secteur, à savoir l'exploration de propriétés pétrolières et gazières au Royaume-Uni, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord. La société, par le biais de sa filiale, Upland (Saouaf) Limited, est engagée dans l'exploration et le développement pétroliers. Upland (Saouaf) Limited agit en tant qu'opérateur avec l'Entreprise nationale pétrolière tunisienne (ETAP) en tant que partenaire dans une coentreprise sur le permis Saouaf (sur la côte tunisienne). La licence Saouaf couvre une superficie d'environ 4 004 kilomètres carrés (km2). Elle réalise des études géologiques et géophysiques, pour retraiter les données sismiques bidimensionnelles (2D) existantes et pour acquérir, traiter et interpréter 300 km de données sismiques 2D. Les actifs de la société comprennent également la licence P2478, qui est située au large de la Moray intérieure et couvre une superficie d'environ 758,6 km2. La licence contient la zone prometteuse de Dunrobin.