Upland augmente sa participation dans Upland Big Oil Venture JV à 45 %.

Upland Resources Ltd - société pétrolière et gazière en amont axée sur la Malaisie - Convient avec Big Oil Ventures Sdn Bhd d'augmenter sa participation dans la coentreprise Sarawak de 20 % à 45 %. Sa coentreprise Upland Big Oil Ventures Sdn Bhd achève une étude technique conjointe de la licence SK334 au Sarawak qui sera soumise plus tard cette année à Petroleum Sarawak Berhad. Upland paiera 325 000 USD pour sa participation accrue dans UBO. La transaction devrait être conclue en mars 2023.

Obtient également des engagements conditionnels de la part d'investisseurs anonymes pour souscrire à 208,3 millions d'actions de ses actions au prix de 0,60 pence par action. Ceci sur la base que les investisseurs recevront un bon de souscription pour acheter une action pour chaque deux actions détenues au prix de 1,20 pence. Ces bons de souscription seraient exerçables pendant une période de 2 ans à compter de l'émission. Cette opération permettrait de lever des ressources financières brutes de 1,3 million de GBP. Déclare être en discussion avec d'autres investisseurs pour une nouvelle levée de fonds dans les mêmes conditions. A l'intention d'utiliser les fonds levés pour ses activités au Sarawak, en Malaisie.

Cours actuel de l'action : 0,64 p, en hausse de 21%.

Évolution sur 12 mois : hausse de 218 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

