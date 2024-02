Upland Software, Inc. fournit des applications logicielles basées sur le cloud. Les applications de la société sont utiles dans diverses fonctions de l'entreprise, notamment le marketing, les ventes, les centres de contact, la gestion des connaissances, la gestion de projet, les technologies de l'information, les opérations commerciales, les ressources humaines et le service juridique. Ses applications interagissent avec les consommateurs à travers de multiples canaux pour acquérir de nouveaux clients, stimuler l'utilisation des produits et des services et résoudre les problèmes. Elle propose des applications qui aident les entreprises à optimiser leurs processus de gestion des opportunités de vente et des comptes, à coordonner les activités de proposition et de référence, à collaborer à la création et à la publication de contenu numérique et à mieux contrôler les flux de travail, les activités et les budgets clés des ventes et du marketing. Ses applications proposent des produits en libre-service pour les clients et la technologie de la voix du client (VoC). Elles permettent un accès direct à la connaissance et aux sentiments des clients. Elle fournit également des applications de gestion des connaissances.

Secteur Logiciels