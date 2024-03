Uponor Oyj est une société basée en Finlande qui vend des produits pour la distribution d'eau potable, le chauffage radiant et le refroidissement. L'activité de la société est divisée en trois segments : Le segment Building Solutions, qui fournit des solutions de chauffage et de refroidissement, des besoins énergétiques réduits grâce à des équipements techniques de construction efficaces, des solutions de distribution d'eau potable ; Le segment Solutions for infrastructure and technology, qui fournit des solutions énergétiques, des égouts municipaux, de la ventilation, du gaz, de l'eau potable, du câble et des télécommunications ; et le segment Innovation, qui surveille la qualité de l'eau et relie l'Internet des objets à une surveillance et un contrôle intelligents, ouvrant la voie à un avenir sûr. La société exerce ses activités en Europe et en Amérique du Nord.

Secteur Fournitures de construction et installation