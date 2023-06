Uponor Oyj est un fournisseur de systèmes de plomberie et de chauffage basé en Finlande. Les offres de la société comprennent trois segments : Building Solutions Europe, Building Solutions North America et Infrastructure Solutions. Les segments Building Solutions proposent principalement des solutions de climatisation intérieure et de plomberie pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les clients des Building Solutions sont principalement des installateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et des entreprises du bâtiment. L'activité du segment Infrastructure Solutions est située dans les pays nordiques et baltes. Ses produits et services, tels que les tuyaux haute pression pour infrastructures et les systèmes de traitement des eaux usées et des eaux d'égout, sont vendus à des clients du secteur de la construction et de la rénovation. La société exploite de nombreuses filiales, situées notamment en Finlande, en Allemagne, en France, en Espagne, en Estonie, dans la Fédération de Russie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. La filiale de la société, NWater Oy, est spécialisée dans la surveillance en ligne de l'eau.

Secteur Fournitures de construction et installation