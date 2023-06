Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - rebond prévu à l'ouverture, en attendant les banques centrales - SMI avant-Bourse: +0,22% à 11'279,43 points (08h01) - Dow Jones (vendredi): +0,13% à 33'877 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,16% à 13'259 points - Nikkei 225 (lundi): +0,52% à 32'432 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis acquiert Chinook Therapeutics pour 3,2 mrd USD - Partners Group rachète une plateforme de biogaz et de méthane en Allemagne - UBS a finalisé l'acquisition juridique de Credit Suisse SPI: - Dottikon: Markus Blocher veut placer des actions, vise un flottant de 30% - Georg Fischer: Uponor deviendrait une 4e division de la société synergies annuelles visées de 35-45 mio EUR le CA d'Uponor recommande d'accepter l'offre de rachat placement de 8 mio d'actions issues du capital fait une offre de rachat pour Uponor offre 28,85 EUR par titre Uponor veut racheter la société Uponor (SUPPRIMER?) GF: l'offre valorise à 2,2 milliards d'euros avant-Bourse: -0,8% - Idorsia: lancement de la commercialisation du somnifère Quviviq en Suisse lance son somnifère Quviviq en Suisse (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - - Axpo S1: prestation totale 6,50 mrd CHF (6,01 mrd) Ebit 3854 mio CHF (1021 mio) résultat 3214 mio CHF (513 mio) réduction claire du bilan et endettement net réduit 2022/23: S2 attendu plus faible que S1 en raison de la saisonnalité la situation sur les marchés s'est stabilisée mais elle reste fragile 2024/25: effet positif des prix de l'électricité sur le résultat - CKW performe au premier semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB détient en propre 1,1076%/1,4971% - Accelleron: Norges Bank détient une part de 3,23% - Addex: un groupe d'employés et de membres du conseil détient une part de 7,29% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,01% - Santhera: JPMorgan détient une part de 60,777% - Swatch: Blackrock détient une part de 2,99% PRESSE LUNDI - UBS définit des "lignes rouges" pour les banquiers de Credit Suisse Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques mai DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Nouvelle hausse de taux de la BCE en vue jeudi (avant-papier) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Thurgauer KB (3,10 CHF) 14.06: - Sonova (4,60 CHF) DIVERS - CH: Le National se penche encore une fois sur le droit de vote à 16 ans - international: La Chine étend son arsenal nucléaire dans un contexte de tendu En Allemagne, des plaignants contre les vaccins Covid face à la justice L'Ukraine annonce la reconquête de trois villages DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9718 - USD/CHF: 0,9036 - future Conf: -137 pb à 150,35% (vendredi) - taux au comptant: 1,005% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,48% à 11'254 points - SLI (vendredi): -0,59% à 1'758 points - SPI (vendredi): -0,36% à 14'830 points - Dax (vendredi): -0,25% à 15'950 points - CAC 40 (vendredi): +0,14% à 7'213 points

awp-robot/sw/