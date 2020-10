Uponor Oyj : un bon troisième trimestre

La société est divisée en trois segments. Building Solutions Europe, Building Solutions North America et Uponor infrastructure solutions.

En matière de chiffre d’affaires, l’entreprise affiche une croissance organique de 2.9%. Tous les segments ont suivi la même tendance et ont connu une croissance de leur chiffre d’affaires.

De bons résultats opérationnels :

Le résultat opérationnel ajusté du troisième trimestre de l’entreprise affiche une croissance de 58.7% si on le compare au troisième trimestre 2019. La croissance est plus significative encore, si nous la comparons sur neuf mois glissants. En effet, le résultat opérationnel dans ce cas s’améliore de 62.7%, passant de 71 à 115 millions d’euros.

Cette tendance est la même pour les trois segments de l’entreprise comme le montre le tableau ci- dessous.

Les mots du PDG :

Selon le PDG du groupe, le troisième trimestre bénéficié de l’impact positif du déconfinement estival et du regain d’activité induit par ce dernier. Il déclare que l’horizon est plus incertain pour les mois à venir compte tenu de la recrudescence des cas COVID et des mesures de restrictions qui s'ensuivent et qui pourraient toucher l’activité. Si le prix des matières a augmenté depuis le deuxième trimestre 2020, M Luomakoski affirme que les coûts de production sont restés à un niveau favorable.

Le contrôle de ces coûts de production sur le segment Building solutions Europe, ainsi que la forte implantation de l’entreprise en Amérique du nord ont joué un rôle dans ces bons résultats selon lui.

Enfin, par rapport à l’année dernière, la demande est au même niveau que celle du mois d’octobre 2019.