Upstart Holdings, Inc, constituée le 2 mars 1999, est une plateforme de prêt d'intelligence artificielle (IA) basée sur le cloud. La plateforme de la société regroupe les demandes de prêts des consommateurs et les connecte à son réseau de banques partenaires dotées de l'IA d'Upstart. Les modèles d'intelligence artificielle de la société sont fournis aux partenaires bancaires dans une application en nuage orientée vers le consommateur qui rationalise le processus de bout en bout de création et de gestion d'un prêt. La société a construit une application en nuage configurable et multi-tenant conçue pour s'intégrer de manière transparente dans les systèmes technologiques existants d'une banque. Sa plateforme configurable permet à chaque banque de définir sa propre politique de crédit et de déterminer les paramètres importants de son programme de prêt. Les modèles d'IA utilisent et analysent les données de tous ses partenaires bancaires. Ses consommateurs peuvent découvrir les prêts alimentés par Upstart de deux manières : soit par le biais d'Upstart.com, soit par le biais d'un produit portant la marque de la banque sur les sites web de ses partenaires bancaires.