Upstart Holdings, Inc. est une place de marché de prêts basée sur l'intelligence artificielle (IA). La plateforme de la société comprend des prêts personnels, des prêts automobiles de détail et de refinancement, des lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) et des prêts à faible montant. Elle applique des modèles d'intelligence artificielle et des applications en nuage au processus de souscription de crédit à la consommation. Sa place de marché d'intelligence artificielle met en relation les consommateurs avec son partenaire prêteur. Les consommateurs peuvent accéder aux prêts financés par Upstart via Upstart.com, par le biais d'un produit portant la marque du prêteur sur les sites web de ses partenaires prêteurs, et par l'intermédiaire des concessionnaires automobiles qui utilisent son logiciel Upstart Auto Retail. Sa plateforme permet aux prêteurs de fournir un produit que leurs clients souhaitent, plutôt que de laisser les clients chercher des prêts auprès de leurs concurrents. Sa plateforme logicielle basée sur le cloud intègre des technologies et des approches de développement de logiciels pour permettre le développement de nouvelles fonctionnalités, telles que les technologies cloud-natives, l'intégrité et la sécurité des données, et l'architecture multi-tenant configurable.

