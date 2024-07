UpStart Investments Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024

UpStart Investments Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,034969 million CAD, contre 0,001515 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,006 CAD, contre 0,001 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de CAD 0,006 contre CAD 0,001 il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette a été de CAD 0,078237 million contre CAD 0,015771 million il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de CAD 0,014 contre CAD 0,006 il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,014 CAD, contre 0,006 CAD l'année précédente.