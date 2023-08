Upwork Inc. exploite une place de marché du travail qui met en relation des entreprises avec des talents indépendants. Les talents indépendants de la société sont appelés freelances et, avec les clients, les utilisateurs, ils comprennent des professionnels indépendants et des agences de tailles diverses. Les offres de la place de marché de la société comprennent Upwork Basic, Upwork Plus, Upwork Enterprise et Upwork Payroll. L'offre Upwork Basic propose aux clients un accès à des talents indépendants avec un historique de travail vérifié sur sa place de marché et des commentaires de clients ; la possibilité de trouver instantanément les bons freelances et des fonctions de collaboration intégrées. L'offre Upwork Plus est conçue pour les équipes qui cherchent à se démarquer auprès de talents de qualité et à augmenter rapidement le nombre d'embauches. L'offre Upwork Enterprise est proposée aux clients plus importants. Les services de paie d'Upwork sont proposés aux clients qui choisissent de travailler avec des freelances, qu'ils engagent par l'intermédiaire d'Upwork en tant qu'employés.