Upwork Inc. exploite un marché du travail qui met en relation des entreprises avec des talents indépendants. Les talents indépendants de la société sont des professionnels indépendants et des agences de différentes tailles. L'entreprise propose des offres de marché et une offre de services gérés. Les offres de la société comprennent Client Marketplace, Upwork Enterprise et Upwork Payroll. L'offre Client Marketplace permet aux clients d'accéder à des talents indépendants dont l'historique de travail est vérifié sur sa place de marché et aux commentaires des clients. Les clients d'Upwork Enterprise bénéficient de toutes les fonctionnalités de Client Marketplace, en plus d'une facturation consolidée et d'une facturation mensuelle. Son offre Upwork Payroll est disponible pour les clients qui choisissent de travailler avec des talents qu'ils engagent par l'intermédiaire d'Upwork en tant qu'employés. Par le biais de son offre de services gérés, elle engage des talents directement ou en tant qu'employés de fournisseurs de personnel tiers pour effectuer des services pour des clients en son nom et facturer directement le client.

