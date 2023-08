Ur-Energy Inc. exerce des activités d'extraction, de récupération et de traitement de l'uranium, y compris l'acquisition, l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés minières d'uranium aux États-Unis. Elle est engagée dans des opérations de récupération et de traitement de l'uranium, en plus de la prospection et du développement de propriétés minières d'uranium. Son portefeuille foncier dans le Wyoming comprend 12 projets, dont 10 sont situés dans le Great Divide Basin (GDB), Wyoming, y compris son projet phare, le projet Lost Creek. Elle contrôle environ 1 800 titres miniers non brevetés et trois baux miniers de l'État du Wyoming pour un total d'environ 35 400 acres sur sa propriété de Lost Creek, y compris la zone de permis de Lost Creek et certains projets adjacents qu'elle appelle LC East, LC West, LC North, LC South et les zones de projet EN, collectivement, avec le projet de Lost Creek, la propriété de Lost Creek. Ses propriétés dans le Wyoming couvrent ensemble plus de 48 000 acres et comprennent le projet Shirley Basin.

Secteur Uranium