URA Holdings plc est une société d'extraction de pierres précieuses basée au Royaume-Uni qui se concentre sur le redémarrage de la production de la mine d'émeraudes de Gravelotte (GEM). Le projet Gravelotte, détenu à 74 %, est situé dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud. Gravelotte est détenu par Gem Venus Holdings Pty Limited, qui possède 74 % d'ADIT Mining (Proprietary) Limited (ADIT) et de Venus Emerald (Proprietary) Limited (Venus), qui détiennent tous les droits miniers relatifs à l'exploitation et à l'extraction d'émeraudes à Gravelotte. La filiale de la société, Malaika Exploration Limited, possède deux licences d'exploration à grande échelle couvrant 1 284 kilomètres carrés (km2) dans le nord-est de la Zambie. Ces licences contiennent des quantités potentiellement viables de graphite à haute teneur, de coltan (contenant du niobium et du tantale), de lithium et d'éléments de terres rares (ETR).

Secteur Métaux et minéraux précieux