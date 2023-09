Uranium Energy Corp. est une société minière d'uranium. La société se consacre à des projets d'extraction d'uranium par récupération in situ (ISR) aux États-Unis et à des projets conventionnels à haute teneur au Canada. Elle propose deux plateformes de récupération in situ prêtes à produire dans le sud du Texas et dans le Wyoming. Ces deux plateformes de production sont ancrées par des usines de traitement centrales opérationnelles et desservies par sept projets d'uranium ISR aux États-Unis. En outre, la société détient des participations diversifiées dans le secteur de l'uranium, notamment des portefeuilles d'U3O8 entreposé en Amérique du Nord, une participation dans Uranium Royalty Corp. et un portefeuille de projets d'uranium au stade des ressources dans l'hémisphère occidental. Le projet Texas Hub and Spoke comprend Hobson Central Processing Plant (CPP), Burke Hollow, Goliad, Palangana et Salvo. Le projet de récupération in situ de l'actif Wyoming Hub and Spoke comprend Christensen Ranch et Irigaray (Willow Creek), Moore Ranch, Ludeman, Allemand-Ross et d'autres. Elle possède également des projets, notamment Henday Lake, Carswell et Milliken.

Secteur Uranium