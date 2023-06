Urban-gro, Inc. : First Berlin persiste à l'achat

urban-gro, Inc. est une société de services d'ingénierie et de conception axée sur le marché de l'horticulture commerciale durable en intérieur. La société conçoit des installations d'agriculture en environnement contrôlé (CEA) et y intègre des systèmes complexes d'équipement environnemental. La société crée des installations de culture intérieure pour ses clients afin de faire pousser des cultures spécialisées, notamment des légumes verts à feuilles, des légumes, des herbes et des médicaments à base de plantes. Son approche personnalisée de la conception, de l'approvisionnement et de l'intégration des équipements offre un point de responsabilité unique pour tous les aspects des opérations de culture intérieure. Sa solution de culture commerciale en intérieur propose une suite intégrée de services et de systèmes d'équipement, qui comprend des solutions de service ; des solutions d'équipement intégrées ; la conception, l'approvisionnement et l'intégration de systèmes d'équipement environnemental complexes ; la revente à valeur ajoutée de systèmes d'équipement de culture et des relations stratégiques avec les fabricants.

Secteur Pêche et agriculture