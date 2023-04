Urban Logistics REIT propose de nouvelles modalités de gestion

Urban Logistics REIT PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres et spécialisée dans les actifs de logistique urbaine - Convoque l'assemblée générale le 11 mai pour présenter des propositions concernant les futurs accords de gestion suite à la conclusion d'un examen. Propose que Logistics Asset Management, qui fournit actuellement des services de gestion d'actifs au gestionnaire de fonds d'investissement alternatif existant de la société, PCP2 Ltd, soit nommé conseiller en investissement de la société et nouveau gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société. Le conseiller en investissement sera, à partir de la date de sa nomination, contrôlé par Richard Moffitt, l'actuel directeur général. En outre, il est proposé que G10 Capital Ltd succède à PCP2 en tant que nouveau gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de la société. Les administrateurs indépendants de l'État ont conclu que ces propositions permettaient à la fois d'assurer la continuité de l'équipe de direction existante, principalement Richard Moffitt et Christopher Turner, et de décrocher une base de coûts plus faible à l'avenir. En outre, Mark Johnson a décidé de se retirer du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale et, en temps utile, Jonathan Gray se retirera du conseil d'administration et occupera le poste de président non exécutif du conseiller en investissement.

Cours actuel de l'action : 138,73 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

