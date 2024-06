Urban Logistics REIT PLC est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur un sous-secteur spécialisé du marché immobilier britannique, en investissant dans des bâtiments logistiques urbains de taille moyenne, d'une superficie maximale de 200 000 pieds carrés. La société est la FPI qui se concentre sur les actifs logistiques spécialisés du dernier kilomètre / dernier contact, avec une base de locataires qui livrent des marchandises essentielles au Royaume-Uni. Elle se compose principalement de trois catégories d'actifs : Industriel, Bureaux et commerces, et Logistique. Elle investit dans des propriétés industrielles et logistiques basées au Royaume-Uni dans le but de fournir des dividendes et des rendements en capital à ses actionnaires. La société investit dans des actifs qui comprennent une participation dans des biens immobiliers en pleine propriété ou en location. Elle se concentre également sur l'investissement dans de petits sites logistiques à location unique. Elle investit dans diverses zones géographiques, telles que les Midlands, le Sud-Est, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Écosse. Le gestionnaire d'investissement de la société est PCP2 Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial