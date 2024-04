(Alliance News) - Urban Logistics REIT PLC a annoncé mercredi qu'elle avait continué à progresser au cours du quatrième trimestre de son exercice financier, qui a été marqué par des augmentations significatives des loyers à périmètre constant et par un certain nombre de nouvelles locations.

Urban Logistics est une société d'investissement en immobilier logistique axée sur le Royaume-Uni.

Au cours des trois mois précédant le 31 mars, la société a enregistré une augmentation moyenne de 23 % des loyers LFL sur l'ensemble des baux, avec trois nouvelles locations et trois révisions de loyers couvrant 374 000 pieds carrés.

Cela comprend un bail avec Corndell Quality Furniture Ltd, qui devrait se terminer le mois prochain, sur un entrepôt vacant de 121 078 pieds carrés à Andover, qui générera 900 000 GBP de revenus locatifs supplémentaires, et une révision de loyer avec H&K Distribution Ltd, sur une unité de 128 460 pieds carrés à Swift Park, Rugby. Cela permettra une augmentation de 28 % des revenus locatifs LFL, a déclaré Urban Logistics.

Enfin, Urban Logistics a déclaré avoir signé un nouveau bail à Interlink Way à Bardon avec Elliott Baxter and Company Ltd, pour un entrepôt de 73 791 pieds carrés.

Commentant les performances trimestrielles de la société, le directeur général Richard Moffitt a déclaré : "Nous avons constaté une augmentation de l'activité professionnelle à la fin de l'année financière, avec une hausse significative des taux de location à l'identique. Cela prouve que les évaluations se stabilisent et que les loyers s'améliorent dans notre secteur, alors que les locataires continuent de localiser leurs réseaux de distribution pour se rapprocher de leurs clients finaux, et que la demande pour nos actifs de taille moyenne, à location unique, continue d'augmenter".

La société prévoit de présenter ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars le 20 juin.

Les actions d'Urban Logistics étaient en hausse de 1,1 % à 108,20 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

