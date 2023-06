Urban One, Inc. est une société multimédia à vocation urbaine. L'activité principale de la société est sa franchise de radiodiffusion, qui est une opération de radiodiffusion ciblant principalement les auditeurs afro-américains et urbains. La société opère à travers quatre segments : Radiodiffusion, Télévision par câble, Reach Media et Numérique. Le secteur de la radiodiffusion comprend tous les résultats d'exploitation de la radiodiffusion. Le secteur Reach Media comprend les résultats d'exploitation pour les activités connexes et les opérations de ses émissions syndiquées. Le secteur Digital comprend les résultats de ses activités en ligne, y compris les activités d'Interactive One, ainsi que les composantes numériques de ses autres secteurs. Le secteur de la télévision par câble comprend les activités de télévision par câble de la société, y compris les résultats d'exploitation de TV One et CLEO TV. La société possède et/ou exploite plus de 66 stations de radiodiffusion indépendantes situées dans 13 marchés afro-américains aux États-Unis.

Secteur Diffusion