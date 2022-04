La joie est au rendez-vous alors que les détaillants américains s'approvisionnent pour une saison de mariages exceptionnelle.

Les détaillants s'empressent de confectionner des ensembles qui capturent cette humeur, les robes de soirée et les robes de cocktail étant à l'honneur dans les magasins et sur les sites Web alors que les États-Unis se préparent à 2,5 millions de cérémonies, soit le plus grand nombre depuis 1984.

"Nous avons absolument constaté une poussée pour un style épuré, audacieux et plus sensuel chez les mariées de cette année. Après avoir passé ces dernières années à vivre dans des vêtements de détente, elle embrasse toutes les choses de la fête", a déclaré Lori Conley, responsable des marchandises de l'activité mariage de la marque de mode Anthropologie.

Les vêtements inspirés des drames d'époque "Bridgerton" sur Netflix et "The Gilded Age" sur HBO gagnent également en popularité, a déclaré Durand Guion, responsable du bureau de la mode de Macy's.

Ce rebond souligne un retour aux modes de vie pré-pandémie aux États-Unis, les vaccinations ayant contribué à la levée des restrictions et atténué les craintes d'infections.

En 2022, les ventes totales de produits et services liés au mariage, tels que les tenues et les services de traiteur, feront probablement un bond de 31 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 68,66 milliards de dollars, ce qui est également bien supérieur aux niveaux pré-pandémiques, selon les estimations de The Wedding Report.

BHLDN, la branche de conception de robes de mariée d'Anthropologie, a presque doublé son inventaire par rapport à l'année dernière, tandis que l'assortiment de la société de location de vêtements Rent the Runway pour les occasions spéciales, qui inclut les mariages et autres événements sociaux, est supérieur de 10 % aux niveaux pré-pandémiques.

"Les milliers de styles que nous apportons sont d'une attitude plus festive que ce que nous avons jamais eu sur notre plate-forme dans le passé. Nous adoptons des styles plus sexy et des marchandises plus avant-gardistes", a déclaré à Reuters Jennifer Hyman, directrice générale et cofondatrice de Rent the Runway.

Les chaînes de grands magasins Macy's Inc et Kohl's Corp font également le plein de robes de soirée et de tenues de fête, Kohl's ayant augmenté de 75 % l'espace consacré aux robes.

Pour Rent the Runway, le retour des mariages et des fêtes est l'occasion de redynamiser la croissance des abonnés - sa principale source de revenus - après que la crise sanitaire ait frappé la demande.

Des mois de perturbation de la chaîne d'approvisionnement hantent encore les détaillants, cependant, avec les récentes fermetures de COVID-19 en Chine qui risquent d'ajouter aux maux de tête concernant le maintien des étagères.

"La chaîne d'approvisionnement était censée être largement revenue à la normale entre le milieu et la fin de l'année. Mais alors que nous entrons dans la saison des mariages ... nous n'avons pas l'impression que l'approvisionnement est totalement revenu à la normale", a déclaré Ashley Helgans, analyste chez Jefferies.