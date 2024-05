Urban Outfitters, Inc. est une société de produits et de services liés au style de vie. La société s'articule autour de trois secteurs d'activité : le commerce de détail, le commerce de gros et le commerce de détail : La vente au détail, la vente en gros et Nuuly. Le secteur de la vente au détail comprend ses magasins et ses canaux numériques et inclut les marques Anthropologie, Free People, FP Movement et Urban Outfitters. En plus des magasins de détail, elle offre ses produits et services directement à ses clients par le biais de ses sites web, applications mobiles, médias sociaux et plateformes numériques tierces, catalogues et centres de contact avec la clientèle. Le secteur de la vente en gros conçoit, développe et commercialise principalement des vêtements, des vêtements intimes, des vêtements actifs et des chaussures. Le segment Wholesale vend par l'intermédiaire de grands magasins et de magasins spécialisés dans le monde entier, d'entreprises numériques et de son segment Retail. La société exploite un secteur de vente en gros sous les marques Free People, FP Movement et Urban Outfitters. Le secteur Nuuly se compose de la marque Nuuly, qui comprend Nuuly Rent et Nuuly Thrift. Nuuly Rent est un service mensuel de location de vêtements pour femmes par abonnement.

Secteur Détaillant habillement et accessoires