Urbanfund Corp. est une société canadienne de développement et d'exploitation de biens immobiliers. La société se concentre sur l'identification, l'évaluation et l'investissement dans l'immobilier ou dans des projets liés à l'immobilier. La société possède, développe et exploite un portefeuille immobilier, qui se concentre sur un mélange de propriétés résidentielles et commerciales. Ses actifs sont situés à Toronto, Belleville, Kitchener, London et Brampton, en Ontario, ainsi qu'à Montréal et Québec, au Québec, et à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Son portefeuille comprend One Bloor, 200 Van Horne Avenue, North Front Centre, Westborough Plaza et Edvac. Son 200 Van Horne Avenue est un immeuble locatif situé à Toronto, en Ontario, qui propose des maisons en rangée de deux, trois et quatre chambres à coucher. Son One Bloor est un complexe polyvalent situé à Toronto, en Ontario. Son North Front Centre est un immeuble commercial et de vente au détail situé à Belleville, en Ontario. Son Westborough Plaza est un immeuble commercial et de vente au détail situé à London, en Ontario.

Secteur Développement et opérations immobilières